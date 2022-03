«Stiamo male a causa tua!» : Venezuelano picchiato e rivendicato il suo connazionale per aver commesso rapina

Un incidente si è verificato nell'urbanizzazione La Libertad, nel distretto di Los Olivos. In un nuovo caso criminale nella capitale peruviana, un venezuelano ha commesso il furto di un telefono cellulare da una giovane donna, ma è stato catturato dai vicini della zona. In questo, appare un suo connazionale che si unisce ai colpi contro il delinquente rilasciando una frase: Ci vedono male a causa tua!

Le telecamere di sicurezza sulla scena hanno mostrato come stavano spogliando e picchiando il criminale, che era circondato dopo aver commesso la rapina. Questo grazie all'organizzazione dei vicini, che agiscono in questo modo di fronte alla crescita dell'ondata di criminalità a Los Olivos, di fronte alla poca presenza della polizia. Hanno indicato che c'è una mancanza di sostegno da parte dei membri di Serenazgo del PNP.

Un vicino ha sottolineato che le rapine sono pane quotidiano, sebbene sia consapevole che la violenza non è la strada giusta. Tuttavia, ha aggiunto che hanno collocato bar in aree strategiche dove solo una persona può entrare in strada.

D'altra parte, le immagini mostrano che la mascotte sul blocco è stata quella che ha impedito al delinquente di essere circondato e picchiato dai cittadini per mostrare giustizia. Il suo abbaiare è stato fondamentale per catturare il venezuelano e ha anche allertato il suo connazionale dove ha lanciato critiche per la rapina con una scopa.

L'incidente si verifica in un contesto in cui il cittadino venezuelano è stato stereotipato come criminale o assassino, nonostante sia una generalizzazione e xenofobia.

Lo studio, condotto da Equilibrium - Center for Economic Development (CenDE), ha rivelato nel 2021 che il 68% dei venezuelani nel paese andino lavora, ma solo il 20% lo fa nel proprio settore; il 40% in modo indipendente, il 14% è impegnato nel commercio ambulatoriale e il 23% in attività professionali o tecniche.

Le barriere legali, amministrative e pratiche al riconoscimento dei documenti di immigrazione, delle qualifiche professionali e universitarie ostacolano la loro inclusione economica e lavorativa, costringendoli a lavorare, nella maggior parte dei casi, nel lavoro informale.

Secondo il sondaggio, l'informalità rappresenta l'83% dei professionisti venezuelani in Perù, che dopo la Colombia è il paese che ospita il maggior numero di rifugiati venezuelani al mondo, con più di un milione di arrivi dal 2016.

XENOFOBIA A PUCALLPA

Due cittadini venezuelani hanno denunciato che i membri del Polizia nazionale peruviana sfrattato violentemente da un alloggio . Uno di loro si è ritrovato con un cranio rotto e ferite sul viso.

L'incidente è stato registrato in video da uno degli stranieri e caricato sui social network. Secondo lui, hanno superato il tempo di alloggio e hanno ignorato il proprietario del posto, che ha chiesto loro di lasciare la stanza, così ha chiesto aiuto agli agenti del PNP .

«Hanno cercato di sfrattarci con la forza senza permetterci di ritirare le nostre cose che erano nella stanza, quando eravamo persino disposti a pagare per il tempo superato», ha detto Brandon Santos.

