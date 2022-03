Stephanie Cayo: Gli utenti chiedono di fermare gli attacchi contro l"attrice dopo aver recitato in «Until we meet again»

Il nome di Stephanie Cayo è di tendenza su Twitter sin dal Netflix presenterà il primo trailer del film «Until we meet again». Decine di utenti di Twitter hanno immediatamente messo in dubbio il film perché hanno scelto il membro della famiglia Cayo come protagonista.

Questo perché molti ritengono che un'attrice dai tratti andini sarebbe stata più adatta alla trama, dal momento che il film ha Machu Picchu come palcoscenico principale. Hanno anche criticato il fatto che la settima meraviglia del mondo sia l'ambientazione di una storia così «cliché».

Il film diretto da Bruno Ascenzo è uscito il 18 marzo e gli attacchi sono continuati. Migliaia di netizen hanno continuato a criticare il film e molti lo hanno definito «noioso» e «semplice». Tuttavia, altri netizen non hanno esitato a fare coming out per difendere la produzione nazionale e l'attrice peruviana.

Va notato che la stessa Stephanie Cayo ha deciso di parlare sulla sua piattaforma per chiarire che «Fino a quando non ci incontreremo di nuovo» non cerca di rappresentare le donne andine, tanto meno di averla come riferimento per gli abitanti di Cusco. Inoltre, ha raccomandato ai suoi follower di concentrarsi sul lavoro per i loro sogni proprio come fa lei.

GLI UTENTI DIFENDONO L'ATTRICE E IL FILM

Un importante gruppo di Twitter si è congratulato e ha lusingato il lavoro di Stephanie Cayo per aver recitato nel primo film peruviano prodotto dalla piattaforma di streaming Netflix ed è stato a favore del film, poiché metterà Cusco agli occhi del mondo a livello cinematografico.

«Stephanie Cayo è talentuosa e bellissima, un orgoglio per la sua famiglia e il Perù...», «Assurdo che i peruviani perdano tempo a litigare per un film in relazione al colore della pelle, ai capelli o agli occhi», «Un film è una finzione, se vogliono qualcosa di più vicino alla 'realtà' nel cinema, potrebbero guardare un documentario», sono alcuni dei post degli utenti.

Vale la pena ricordare che quando è stato annunciato che Netflix avrebbe fatto la sua prima produzione in Perù, pochi giorni dopo è iniziata la pandemia di COVID-19 e ha dovuto essere sospesa, quindi non si sapeva se questo progetto avrebbe finalmente visto la luce.

ANCHE BRUNO ASCENZO SI DIFENDE DALLE CRITICHE

Dopo l'uscita del suo film, il regista Bruno Ascenzo ha avuto un'intervista con RPP e ha sottolineato che l'idea di aver registrato in diverse parti del nostro paese era quella di attirare l'attenzione del pubblico straniero e incoraggiarli così a visitare il Perù.

«È importante che ci rendiamo conto di ciò che abbiamo, molti paesi usano l'industria cinematografica per farsi conoscere al mondo: 'Game of Thrones' e la Croazia, molte produzioni che aiutano a riattivare alcune industrie che sono state colpite dalla pandemia. Vorrei che il film fosse in grado di contribuire e realizzarlo un po', con questo per dire: «compito compiuto»», ha detto.

«La mia idea era quella di fare un film di viaggio, inizialmente non era una commedia romantica al 100%, che ha iniziato a essere costruita una volta che Netflix è entrato nella scena videoludica, ma era un film che è stato abbozzato, potrebbe essere così, mi piacerebbe andare in questi luoghi, all'inizio non si sono passati attraverso i tre luoghi in cui alla fine sei stato rotolato», ha commentato.

