Scottish Power di Iberdrola lascerà il mercato dell'approvvigionamento energetico

Londra, 23 Mar La società Scottish Power, di proprietà del colosso spagnolo Iberdrola, prevede di uscire gradualmente dal mercato dell'energia industriale e commerciale (I&C) del Regno Unito, data l'incertezza che affligge il settore energetico globale, un portavoce del settore energetico ha detto mercoledì alla società Efe. «Il mercato dell'energia sta affrontando sfide senza precedenti e abbiamo deciso di uscire dal mercato I&C. Non vi è alcun impatto sui clienti aziendali esistenti; continueremo a rispettare tutti i contratti e nessun dipendente sarà interessato da questa decisione «, ha affermato la fonte. Il portavoce ha chiarito che questa decisione non riguarda i suoi 4,8 milioni di clienti a livello nazionale ma è limitata alle società fornitrici, una parte «molto piccola» del loro business totale. Scottish Power sta ora parlando con i suoi clienti commerciali «individualmente» per informarli della decisione, ma in ogni caso rispetterà i contratti già acquisiti, ha detto. I fornitori di energia sono stati colpiti dall'aumento dei prezzi del petrolio e del gas nel mercato all'ingrosso; un aumento causato dall'impennata della domanda dopo la pandemia e ora esacerbato dalla guerra in Ucraina, che minaccia le forniture di gas. Nel Regno Unito, 29 società energetiche, in particolare quelle con molti clienti a tasso fisso, hanno lasciato il mercato o sono fallite a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime. CAPO jm/fp