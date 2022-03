Sarà il misterioso superyacht di Putin nei cantieri navali italiani?

Il lussuoso superyacht «Scheherazade», che si trova nei cantieri navali al largo delle coste italiane della Toscana, è avvolto nel mistero, in quanto potrebbe appartenere al presidente russo Vladimir Putin.

Diversi yacht appartenenti a magnati russi sono stati sequestrati in Europa dall'invasione russa dell'Ucraina a fine febbraio, ma confiscare la «Shererazade» sarebbe senza dubbio un colpo spettacolare se si scoprisse che appartiene al leader russo.

Lo yacht lungo 140 metri, del valore di 700 milioni di dollari, si trova su un bacino di carenaggio nei pressi di Massa, lussuosa località balneare nella magica Toscana, a pochi chilometri dalle famose cave di marmo di Carrara e Forte dei Marmi, una delle mete preferite dai miliardari russi.

Sottoposto per diversi mesi alla manutenzione presso il cantiere di The Italian Sea Group, è quasi impossibile avvicinarsi alla barca e non vengono rilevati movimenti a bordo, ha detto mercoledì un giornalista di AFPTV.

Per Cesare Cucurnia, pensionato di 83 anni, la sua presenza suscita curiosità. «Non sappiamo chi sia il proprietario. Di certo non è una persona povera. Probabilmente è Putin», dice mentre cammina lungo la passerella.

La polizia finanziaria italiana ha aperto un'indagine per chiarire se lo yacht appartenga a qualche uomo d'affari russo o addirittura allo stesso presidente Putin, le cui conclusioni saranno note nei prossimi giorni, ha detto all'Afp una fonte vicina al caso.

«Siamo nella fase di approfondimento, in generale la più complicata. Abbiamo studiato i verbali. Non è sempre facile attribuire la «proprietà» di una barca, soprattutto perché in molti casi sono a nome di front men, il che rende difficile identificare il vero proprietario o beneficiario, ha spiegato la stessa fonte.

Prodotto nel 2020 presso i cantieri navali tedeschi Lürssen, lo yacht ha due piattaforme per elicotteri, una piscina, un cinema e una batteria anti-drone, secondo gli amministratori della pagina SuperYachtFan, che si presentano come giornalisti specializzati in indagini.

Secondo la stampa, la «Scheherazade», che batte bandiera delle Isole Cayman, appartiene a una società registrata nelle Isole Marshall. Il suo capitano è britannico, ma il resto dell'equipaggio era russo, ha rivelato la squadra del dissidente russo imprigionato Alexei Navalny in un video pubblicato lunedì su YouTube, in cui attribuiscono la proprietà del megayacht a Vladimir Putin.

Secondo loro, diversi membri dell'equipaggio appartengono all'UST, l'organo responsabile della protezione di importanti personalità russe.

Per il New York Times, le autorità statunitensi hanno materiale che collega il presidente russo alla lussuosa nave, che ha fatto due viaggi, nel 2020 e nel 2021, nella città costiera di Sochi, sulle rive del Mar Nero.

La società The Italian Sea Group ha assicurato che tutto questo è falso. «La proprietà di 'Scheherazade' non può essere attribuita al presidente russo Vladimir Putin», ha reagito in un comunicato, citando «la documentazione in suo possesso e i risultati dei controlli effettuati dalle autorità competenti».

- Cambio equipaggio -

Intervistato dal New York Times, il capitano della «Scheherazade» ha affermato di non aver mai visto il presidente russo a bordo, sebbene si sia rifiutato di rivelare il nome del proprietario, perché ha l'obbligo contrattuale di mantenere la riserva.

Per caso o in una manovra disperata, l'intero equipaggio è stato sostituito nei giorni scorsi.

«L'equipaggio era composto esclusivamente da russi. E all'improvviso, l'intero equipaggio è stato sostituito da cittadini britannici», ha detto all'Afp Paolo Gozzani, segretario generale della confederazione sindacale CGIL di Massa.

In un discorso al parlamento italiano martedì, il presidente ucraino Volodymir Zelensky ha invitato l'Italia a ulteriori sanzioni contro i miliardari russi che trascorrono le loro vacanze in Italia.

«Dobbiamo congelare le loro proprietà, i loro conti, i loro yacht, dalla nave 'Scheherezade' alla più piccola. Dobbiamo congelare il patrimonio di tutti coloro che hanno il potere di prendere decisioni in Russia», ha gridato.

Dall'invasione russa dell'Ucraina, l'Italia ha confiscato più di 800 milioni di euro (quasi 900 milioni di dollari) di beni appartenenti agli oligarchi grazie alle sanzioni decise dall'Unione Europea.

Tra questi c'è lo yacht da 530 milioni di euro (580 milioni di dollari) «Sailing Yacht A» del miliardario magnate del carbone e dei fertilizzanti Andrei Melnichenko.

L'Italia ha sequestrato anche lo yacht da 65 milioni di euro (71 milioni di dollari) «Lady M Yacht» di Alexei Mordashov, considerato vicino a Vladimir Putin.

