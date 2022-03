Ricardo Darín e Andrea Pietra riprendono la loro relazione coniugale in tempi di barbarie

Rodrigo García Buenos Aires, 23 Mar Ricardo Darín e Andrea Pietra sono ancora una volta un matrimonio artistico. Riprendono in Spagna la commedia «Scenes from Married Life», una divertente storia di «mini tragedie quotidiane» che li riunisce con il pubblico dopo due anni di pausa pandemica e con un mondo sull'orlo della guerra: «La mia più grande paura è che ci stiamo abituando alla barbarie. Come specie non finiamo di imparare», dice l'attore argentino a Efe. Come se fosse la prima volta sul palco, l'entusiasmo di riinterpretare i protagonisti dell'adattamento teatrale della miniserie e film «Secrets of a Marriage» (1973), di Ingmar Bergman, è sentito da entrambi gli interpreti, che nel marzo 2020, a causa dello scoppio del coronavirus, hanno dovuto rimandare un tour spagnolo che , finalmente, inizierà questo 30 marzo nelle Isole Canarie. «Penso che il mondo sia cambiato, il mondo si sia mosso e le relazioni siano diverse. La grande domanda è, almeno per noi, cosa succederà nei cinema in cui andremo, qual è il rapporto con il pubblico ora, perché siamo abituati ad avere un rapporto molto diretto con il pubblico a causa del tipo di spettacolo che è», afferma Darín, ambasciatore per eccellenza dell'Argentina cinema nel mondo, durante un'intervista a Buenos Aires, dove è nato nel 1957. Pietra, che ha una lunga carriera da attore nel cinema e in televisione, attesta l'amore che il suo partner risveglia in Spagna, come ha scoperto quando sono andati a presentare la commedia altre volte: «la gente lo ama ed è per questo che mi conosce anche per rimbalzo. (...) Ricardo è un attore spettacolare, perché a parte questo è assolutamente vero, ogni parola che dice è vera. È bello recitare con qualcuno così perché sei un'attrice migliore». «NON STARE ZITTO» La ripresa del tour coincide con l'impatto globale dell'invasione russa dell'Ucraina, un conflitto di guerra che l'attore di film come il premio Oscar «The Secret in Their Eyes» e «Savage Tales» vede come «assolutamente inaccettabile e anacronistico», per aver usato la forza per risolvere questioni che dovrebbero essere risolto attraverso la diplomazia. «Come mai non andiamo tutti in strada a dire che il mondo si ferma? Non possiamo permetterlo», dice, dopo essersi chiesto anche chi vince da questa «sciocchezza» di tante vite perse. Alla domanda sul lavoro che il mondo culturale può avere in questo momento, l'attore ritiene che non sia possibile chiedere a questo campo cosa le società nel loro insieme non fanno: «È chiedere troppo alla cultura, all'arte. Certo ci sono cose da fare, ovviamente. Non tacere è uno di loro, denunciarlo è un altro». «La mia più grande paura è che ci stiamo abituando alla barbarie. E poi diciamo: «Beh, speriamo che ora questa non si trasformi in una guerra nucleare»... ovviamente, «così non mi arriva». Qualcuno cerca di fare l'esercizio di ciò che significa essere a Kiev in questo momento. Non impariamo, come specie non finiamo di imparare. Difficile trovare altre specie che si attaccano come facciamo noi», rimprovera. QUASI UN DECENNIO DI SUCCESSI Presentato in anteprima nel 2013 al teatro Maipo di Buenos Aires con una produzione di Lino Patalano, «Scenes from Married Life», versione diretta da Norma Leandro, è già stato in Spagna e America Latina con Darín come protagonista maschile e dal 2017 con Pietra, con cui aveva già lavorato nel cinema e in televisione. In un contesto senza tempo, la storia racconta, tra divertimento e dramma, il matrimonio di Juan e Mariana, ma anche il loro divorzio, con situazioni in cui il pubblico può identificarsi «indipendentemente da come cambiano le relazioni nel corso degli anni», aperto o chiuso o altro, riassume l'attrice, nata a Buenos Aires Aires nel 1968. «È come entrare nell'intimità di un matrimonio e riconoscere molte cose che conosci. Penso che metterlo davanti all'altro sia anche guarire», aggiunge. Darín sottolinea l'approccio divertente di queste «mini tragedie quotidiane» e non nasconde il carattere macho e controverso del suo personaggio: «Ha solo una cosa a mio favore, che è una delle cose che mi ha spinto ad affrontarlo, che è che ha una sincerità bestiale, non mente. Questo in qualche modo lo riscatta un po'». L'opera critica la struttura del matrimonio ortodosso ma tra due persone «che si amano profondamente», dice l'interprete, che mette in risalto la credibilità, la freschezza, la tenerezza e la femminilità che Pietra dona ai suoi personaggi. Il nuovo tour della Spagna inizia a Las Palmas e fino al 29 maggio passerà per Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Santiago de Compostela, Palma di Maiorca, Granada, Malaga e Siviglia. CAPO rgm/cjn/laa (foto) (video)