Reinaldo Rueda non perde la fiducia nel portare la Colombia ai Mondiali: «Fino all'ultimo giorno nulla è definito»

Manca poco più di un giorno alla squadra colombiana per giocare la prima delle due finali alla ricerca del sogno della Coppa del Mondo, anche se, oltre a vincere, dovranno aspettare altri risultati nei giorni a eliminazione diretta per assistere al Qatar. In questo contesto, Reinaldo Rueda ha tenuto una conferenza stampa nel pomeriggio del 23 marzo.

Il direttore tecnico della squadra tricolore ha parlato della necessità di giocare senza convinzione e ha preso un peso da figure come Lucho Díaz, affermando che ciò che accade durante la partita con la Bolivia non può dipendere da lui. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Mantenere la fede fino all'ultimo giorno

Anche se sembra difficile per il Perù segnare solo due punti nelle partite rimanenti, così come per il Cile segnarne di gran quattro, Rueda si attiene a questa speranza. La prima cosa sarà che la Colombia batte la Bolivia al Metropolitano Stadium, il resto dipenderà dall'ultima data delle qualificazioni.

«Siamo consapevoli del caso in cui ci troviamo. Queste qualificazioni ci hanno insegnato che fino all'ultimo giorno nulla è definito. Abbiamo un'ultima possibilità di approfittare in due partite difficili e contro due avversari forti. La voglia di voler essere sempre in Coppa del mondo prevarrà qui».

Ha preso un peso da Lucho Diaz

Dato il suo livello calcistico con il Liverpool, dove è arrivato quasi due mesi fa, per i tifosi Luis Díaz è una delle chiamate a guidare la squadra di caffè alla vittoria sulla Bolivia. Pensandoci, Rueda ha comunicato con lui, ha lasciato intendere che può essere decisivo, ma che la responsabilità di cercare i tre punti spetta all'intera selezione.

«Ieri ho incontrato Lucho per parlare di questo argomento. Affinché tu possa presumere che faccia parte della selezione, ma non della soluzione, non dovresti portare quello zaino. Nemmeno per il tempo in cui vive. Sebbene sia cresciuto e sia diventato una figura, forse alcuni arbitri non lo hanno protetto dopo la Copa America. Tuttavia, dovresti sapere che è fondamentale condividere la costruzione e il completamento delle rappresentazioni».

James Rodriguez sta bene

Una delle preoccupazioni del tifoso colombiano è stata l'assenza di James nell'ultima partita con Al-Rayyan, della Qatar Stars League, motivo per cui è stato ipotizzato che non sarebbe stato preso in considerazione da Reinaldo Rueda nella chiamata. Bene, il timoniere vallecaucano ha parlato dello stato del '10′.

«James ha gareggiato due settimane fa e poi si è ripreso a causa di un fastidio. Si è ripreso, ha fatto partite interessanti. Non è facile, è riuscito a fare circa quattro o cinque unità di formazione perché era uno di quelli arrivati prima. Il club non voleva rilasciarlo prima, ma ha mostrato una grande disponibilità, una buona attitudine per il lavoro e la speranza che abbia un buon comportamento».

Non è un segreto per nessuno che la sfida principale per la squadra, che a sua volta può mettere sotto pressione i giocatori, è segnare un gol. A questo proposito, Rueda ha commentato:

«Dobbiamo migliorare nella generazione e nella definizione, abbiamo avuto opportunità e non c'è stata precisione per ottenere risultati migliori. Tra ieri e oggi siamo stati in grado di fare la combinazione tra quelli esperti e quelli nuovi. Sono tutti con la migliore disposizione».

