Quasi la metà della benzina importata dal Messico viene contrabbandata: SAT

Sembra che la strategia del governo del presidente Andrés Manuel López Obrador per aumentare la vigilanza sugli importatori di carburante per eliminare l'internamento illegale del prodotto non stia funzionando come previsto.

Secondo un rapporto pubblicato martedì dal Tax Administration Service (SAT), almeno il 47% della benzina importata nel paese lo scorso anno è stata contrabbandata. L'importazione illegale di benzina, gasolio e condensati di gas ha raggiunto un nuovo record negli ultimi anni.

L'organo di vigilanza stima a 102 milioni di barili il contrabbando di combustibili e altri prodotti petroliferi nell'ultimo anno, con un aumento del 122% rispetto al 2018, quando la cifra riportata era di 45,8 milioni di barili.

Il governo federale si è posto come uno dei suoi obiettivi principali per ridurre le importazioni illegali di carburanti, che si verificano sotto la meccanica di immissione del prodotto nel paese sotto altre voci tariffarie e quindi evitando di pagare le tasse che sono fissate sulla benzina e altri prodotti del tipo. Coloro che importano illegalmente carburanti spesso li dichiarano come «lubrificanti», il che evita il pagamento dell'imposta sul reddito delle accise (IEPS).

«Dal 2020, c'è stato un aumento delle importazioni di lubrificanti, senza che ci sia alcun sostegno nell'attività economica. Questi prodotti non sono soggetti al pagamento IEPS, quindi vengono utilizzati come mezzo di evasione per introdurre idrocarburi attraverso le dogane terrestri», afferma il SAT nel documento.

Dall'inizio del 2021, il Ministero dell'Energia, la Commissione di regolamentazione energetica (CRE) e il SAT hanno avviato un processo di controlli periodici presso i terminali di stoccaggio, importazione, trasferimento e altri punti della catena logistica per supervisionare le procedure per il ricovero della benzina, alla ricerca di irregolarità relative all'importazione illegale di carburanti.

Ha anche inasprito le norme sul commercio estero, inclusa l'eliminazione di alcuni punti di importazione di petrolio.

Il SAT afferma che a seguito dell'importazione illegale di combustibili, le entrate derivanti dallo IEPS sono diminuite di 58.078 milioni di pesos nel 2021 rispetto a un anno prima.

Il rapporto riporta che l'introduzione illegale di carburanti è cambiata e ora avviene principalmente via terra, attraverso tubi e autocisterne. Questo avvenne dopo il cambio di comando alla dogana marittima e quello conteneva l'internamento attraverso le dogane marittime.









