Previsioni sportive AFP delle 12H00 GMT

Qualificazioni ai Mondiali sudamericani-2022

Montevideo:

Ecuador e Uruguay per i biglietti per la Coppa del Mondo Qatar-2022

Con Brasile e Argentina già qualificati dall'anno scorso e guardando tutti dall'alto, le qualificazioni ai Mondiali sudamericani si concludono con un doppio appuntamento in cui Ecuador e Uruguay sono ad un passo dal Catar-2022 e Perù, Cile e Colombia stanno ancora sognando.

Di Mauricio ARBILLA

Montevideo:

Presentazione della partita tra le squadre di Uruguay e Perù, per la diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Qar-2022.

Barranquilla, Colombia:

Presentazione della partita tra le squadre nazionali di Colombia e Bolivia, per la diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Qar-2022.

Assunzione:

Presentazione della partita tra le squadre di Paraguay ed Ecuador, per la diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Qar-2022.

Rio de Janeiro:

Presentazione della partita tra le squadre di Brasile e Cile, per la diciassettesima data delle qualificazioni sudamericane per la Coppa del Mondo Qar-2022.

Qualificazioni alla Coppa del Mondo Concacaf 2022

Per Kingston:

Presentazione della partita tra le nazionali giamaicana ed el salvadoregna, per la dodicesima data delle qualificazioni Concacaf per la Coppa del Mondo del Qatar 2022.

Panama:

Presentazione della partita tra le squadre panamensi e honduregni, per la dodicesima data della qualificazione Concacaf per la Coppa del Mondo Catar-2022.

Messico:

Presentazione della partita tra le squadre di Messico e Stati Uniti, per la dodicesima data della qualificazione Concacaf per la Coppa del Mondo Catar-2022.

San José:

Presentazione della partita tra le squadre di Costa Rica e Canada, per la dodicesima data della qualificazione Concacaf per la Coppa del Mondo Qar-2022.

Coppa del mondo europeo Repech-2022

Parigi:

CR7, Lewandowski, Ibra, Donnarumma: qualche stella europea non andrà in Qatar-2022

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Diverse stelle del calcio europeo giocheranno in meno di una settimana la loro partecipazione al grande evento del calcio mondiale, che si terrà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

Parigi:

Sette squadre per gli ultimi tre posti europei per la Coppa del Mondo

Dopo l'esclusione della Russia a causa dell'invasione dell'Ucraina, sette squadre inizieranno questo giovedì il ripescaggio europeo per gli ultimi tre posti nel continente per la Coppa del Mondo in Qatar-2022 (dal 21 novembre al 18 dicembre).

Palermo, Italia:

Quattro anni dopo, l'Italia rivive l'incubo del ripescaggio della Coppa del Mondo

L'Italia non ha mai perso due Mondiali consecutivi: i campioni d'Europa di Roberto Mancini hanno due partite per evitare un tesoro storico e superare il trauma dell'eliminazione nel ripescaggio Russia-2018.

Skopje:

La Macedonia del Nord vuole amareggiare l'Italia per la seconda volta

Sulla carta, la semifinale del ripescaggio che l'Italia giocherà giovedì contro la Macedonia del Nord sembra molto sbilanciata, ma i Balcani si aspettano di innaffiare la festa all'Azzurra per la seconda volta, dopo averla raggiunta nel 2018.

Di Darko Daridanski

Lisbona:

Cristiano Ronaldo di fronte alla minaccia di essere lasciato fuori dalla sua ultima Coppa del Mondo

A 37 anni, Catar-2022 dovrebbe essere l'ultima Coppa del Mondo per Cristiano Ronaldo, a condizione che il Portogallo si qualifichi nel ripescaggio, che inizierà per i portoghesi questo giovedì a Porto contro la Turchia (19:45 GMT).

Di Bruno CRAVO

Marseille, Francia:

Cenzig Ünder, il «Piccolo Principe» della Turchia che impara con Sampaoli

L'ala turca Cengiz Ünder, che è stato confermato a Marsiglia come uno dei pezzi chiave di Jorge Sampaoli, spera ora di aiutare la sua squadra a superare le semifinali dei playoff della Coppa del Mondo 2022, giovedì a Porto contro il Portogallo.

Di Stanislas TOUCHOT

Il ritiro di Ashleigh Barty

Sidney:

Ashleigh Barty annuncia il suo ritiro come numero 1 nella WTA

L'australiana Ashleigh Barty, numero uno nella classifica WTA, ha sorpreso mercoledì il mondo del tennis annunciando il suo ritiro dallo sport all'età di 25 anni.

Sidney:

I prelievi anticipati più importanti nella storia del tennis

La n.1 del mondo Ashleigh Barty ha annunciato mercoledì il suo ritiro, a soli 25 anni, sorprendendo il mondo del tennis poche settimane dopo il suo trionfo agli Australian Open.

Sidney:

Ashleigh Barty a breve

Categoria: Miami Open

A Miami:

Riepilogo della giornata al Miami Open, Masters 1000 nell'ATP e WTA 1000.

Assassinio di Federico Martín Aramburu

Parigi:

Il principale sospettato della morte del giocatore di rugby argentino Aramburu è stato arrestato in Ungheria

Il principale sospettato della morte di sabato a Parigi dell'ex giocatore di rugby argentino Federico Martín Aramburu è stato arrestato in Ungheria, hanno riferito all'AFP mercoledì fonti vicine alle indagini.

