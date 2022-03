Orbán chiede a Bruxelles di revocare il blocco dei fondi per assistere i rifugiati

Budapest, 23 Mar L'Ungheria ha esortato la Commissione europea (CE) a revocare il blocco dei fondi per la ripresa post-pandemia imposti a Budapest a causa della sua deriva autoritaria, al fine di utilizzare quei soldi per aiutare i rifugiati dall'Ucraina. In una lettera inviata al presidente della CE Ursula von der Leyen, il primo ministro ungherese, l'ultranazionalista Viktor Orbán, ricorda che circa 450.000 rifugiati ucraini sono arrivati nel suo paese dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio. L'Ungheria «chiede solo di avere accesso effettivo il prima possibile ai fondi stanziati», scrive Orbán nella lettera, datata 18 marzo e pubblicata oggi dal portale economico Pénzcentrum. Degli 800 miliardi di euro del meccanismo di ripresa e resilienza, il Fondo comunitario per la ripresa dalla crisi del coronavirus, l'Ungheria ha diritto a 7 miliardi di euro. Ma quel denaro viene bloccato fintanto che il governo Orbán non si arrende nelle sue violazioni dei principi su cui si basa l'Unione europea (UE), come la libertà di stampa e i diritti delle minoranze, in particolare della comunità LBTB+. L'Ungheria, che si sta preparando per le elezioni legislative del 3 aprile, ha aperto diversi fascicoli da Bruxelles per ritenere che questi e altri problemi minino lo Stato di diritto. Bruxelles ha avvertito alla fine del 2021 che era improbabile che fosse in grado di adottare temporaneamente i piani di ripresa di paesi come Ungheria e Polonia, che hanno file aperti a Bruxelles a causa di problemi con il rispetto dello stato di diritto. I negoziati si sono bloccati lo scorso anno a causa, tra l'altro, della mancanza di trasparenza del sistema di gare d'appalto e dei rischi di corruzione in Ungheria, sebbene nessuna delle parti lo abbia confermato ufficialmente. Nella sua lettera, Orbán ha chiesto di rendere più flessibile l'assegnazione dei fondi per poterli utilizzare nell'attuale crisi dei rifugiati. «La guerra in Ucraina è una sfida senza precedenti» per i paesi membri dell'UE. «In una situazione di crisi come questa è importante mantenere l'unità dell'UE e la responsabilità condivisa», afferma il primo ministro. Sebbene la risposta di Bruxelles sia sconosciuta, il quotidiano digitale 444.hu sostiene, sulla base di fonti anonime, che l'UE accetterebbe che solo una parte dei fondi di recupero venga utilizzata per ridurre la dipendenza dal gas russo, che nel caso dell'Ungheria è superiore al 90%. CAPO mn/sr/mj