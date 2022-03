Nazionale peruviana: l'ingresso ai parchi zonali di Lima sarà gratuito se indossi la maglia bicolore

In occasione della partita tra Perù e Uruguay che si svolgerà giovedì 24 marzo, i tifosi peruviani potranno entrare negli undici club zonali gratuitamente se indossano la maglia della nazionale peruviana. Questo sarà lo stesso giorno della partita, come annunciato dal Lima Park Service (Serpar).

Negli stessi spazi ci saranno vari servizi ricreativi da godere con la famiglia e gli amici. Ad esempio, i partecipanti potranno giocare sulle piastre sportive, preparare il pranzo nelle aree barbecue, andare a cavallo o in barca nelle lagune, visitare i vari animali nelle mini-fattorie e nei mini-zoo, tra gli altri.

Questo 24 marzo è anche «Thursday of Paws», quindi le persone potranno frequentare i luoghi accompagnati dai loro animali domestici per passeggiare all'aria aperta ed esplorare le aree verdi.

PROGRAMMA DI AMMISSIONE GRATUITO

L'orario di apertura sarà dalle 6:45 alle 18:00.

Fonte: Lima Park Service - Serpar (Facebook)

LOTTERIA PER I FAN

D'altra parte, Serpar ha riferito che le persone che correggono il punteggio del Perù contro l'Uruguay possono godersi una giornata sportiva con il loro amici nei club zonali.

Conosci i passaggi:

1. «Mi piace» questo post di Facebook.

2. Commenta il punteggio con cui pensi che finirà l'incontro tra Perù e Uruguay e tagga 2 amici nella pubblicazione.

3. Condividi il post sulla tua bacheca, in modalità pubblica.

Per i termini e le condizioni del sorteggio puoi inserire questo LINK: https://bit.ly/3IJ9Kbv

Fonte: Lima Park Service - Serpar (Facebook)

GIORNO E CANALE DOVE GUARDARE LA PARTITA

Perù e Uruguay si giocheranno questo giovedì 24 marzo dalle 18:30 ora di Perù, Colombia ed Ecuador. Alle 19:30 ora degli Stati Uniti (Miami), Venezuela e Bolivia. Alle 20:30 ora di Uruguay, Paraguay, Cile, Argentina e Brasile.

CANALI PER GUARDARE LA PARTITA

- Movistar Deportes è il canale via cavo che ha i diritti per trasmettere le partite della nazionale peruviana in questa qualificazione sudamericana.

- América TV è il canale incaricato di portare i dettagli della partita contro l'Uruguay su un segnale aperto.

PERÙ CON L'OBBLIGO DI AGGIUNGERE

Entrambi i paesi dipendono da questa partita per raggiungere la Coppa del Mondo del Qatar 2022, qualcosa che è molto preoccupato per Cile e Colombia, le altre squadre con più possibilità nella competizione. Segnare punti è importante e non c'è spazio per la sconfitta. Tutto questo tenendo conto che questa è la penultima giornata delle qualificazioni.

Giocheranno il quinto e il quarto posto in classifica. La posta in gioco è alta e tutto può succedere in questo tipo di duello che si svolgerà al Centenario Stadium di Montevideo. C'è una bella partita in arrivo.

Martedì sera, 22 marzo, la nazionale peruviana è arrivata nelle terre di 'Charrúas' con i loro uomini principali: Gianluca Lapadula, Christian Cueva, André Carrillo, Renato Tapia, Alexander Callens, Pedro Gallese, tra gli altri. Hanno subito la dimissione di Miguel Araujo solo a causa del COVID-19. In seguito, la squadra è al 100% e molto motivata per una partita difficile in condizioni di visita.

Per quanto riguarda l'undici della nazionale peruviana, Ricardo Gareca ha solo una domanda: il compagno di Alexander Callens nella parte centrale arretrata. L'allenatore della squadra dovrà scegliere tra Carlos Zambrano e Christian Ramos. Entrambi hanno esperienza per questo tipo di partite. Dipenderà dalla strategia scelta dalla «Tigre».