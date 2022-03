Mappa delle elezioni del 2022 a Tamaulipas: qual è la posta in gioco

Tamaulipas, come altri cinque stati, rinnoverà il suo governatorato il 5 giugno; dopo molte critiche, così come i processi di illegalità che l'attuale presidente locale, Francisco García Cabeza de Vaca, ha subito l'anno scorso.

Con sede nell'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI), lo stato ha 3.527.735 abitanti, di cui 2.738.954 sono iscritti nel registro dell'Istituto Nazionale Elettorale (INE) basato sul cut-off del 31 gennaio e potranno esercitare il loro diritto di voto.

Inoltre, come ad Aguascalientes, per la prima volta sarà consentito il voto elettronico. Pertanto, nei 43 comuni dell'entità, verranno collocate circa 4.795 caselle.

Saranno i candidati per il governo di Tamaulipas (Foto: governo di Tamaulipas/Twitter/ @Dr_AVillarreal/@Arturodiezgtzn)

Per rinnovare il potere a Tamaulipas, il Partito di Azione Nazionale (PAN) ha deciso di unirsi al Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e al Partito della Rivoluzione Democratica (PRD) per formare la coalizione Let's Go for Tamaulipas, che sarà guidata da Cesar Verastegui, Il trucco.

Mentre Movimiento Ciudadano (MC) non ha cambiato la sua strategia di andare da solo nelle sei entità che rinnoveranno il ramo esecutivo e ha nominato l'ex presidente municipale di Ciudad Victoria, Arturo Díaz Gutiérrez, come suo candidato per questo 2022.

Infine, il Movimento per la Rigenerazione Nazionale (Morena) ha deciso di allearsi con il Partito Laburista (PT) e il Partito Ecologista Verde del Messico (PVEM) sotto il nome di Juntos Hacemos Historia per cercare un'altra amministrazione locale dalla mano del senatore, ora autorizzato, L'Américo Villarreal.

Maki Esther Ortiz ha presentato una sfida alla pre-candidatura di Américo Villarreal (Foto: Twitter/ @LillyTellez/@NuestrasNot)

Tuttavia, il 16 marzo, l'ex senatore Maki Esther Ortiz Domínguez ha presentato una denuncia al Tribunale elettorale statale di Tamaulipas ( Trieltam) per aver contestato l'elezione della Commissione Nazionale per l'Onestà e la Giustizia (CNHJ) di Morena, considerando che non tutti gli argomenti per l'elezione unica pre-candidatura sono stati soddisfatti.

Pochi giorni dopo, i giudici di Tamaulipas hanno stabilito che Villareral Anaya continua ad essere il pre-candidato al governo; tuttavia, il CNHJ è stato invitato a emettere una nuova sentenza che spieghi in dettaglio quali punti sono stati presi per selezionare il prossimo candidato.

Pertanto, prima di registrare Américo Villareal come candidato, Morena è obbligata a presentare una nuova sentenza sull'elezione finale dell'istituto, che non è stata resa nota al pubblico.

Francisco García Cabeza de Vaca ha vinto la vittoria nel 2016 (Foto: Steve Allen)

L'entità è attualmente governata da Francisco García Cabeza de Vaca, che ha vinto la vittoria il 5 giugno 2016 con 721.049 voti, che rappresentavano il 50,15% dei voti totali espressi durante quel giorno.

Mentre al secondo posto c'era Baltazar Hinojosa Ochoa, rappresentante dell'alleanza Per il bene di Tamaulipas, composta da PRI, PVEM e PANAL, che ha ottenuto 517.619 voti, che rappresentavano il 36,03% del totale.

Al terzo posto, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, candidato del Movimento Cittadino, ha ottenuto 84.736 voti, il che significa il 5,81%. Mentre al quarto posto c'era, ben al di sotto, il PRD ottenendo solo 17.324 voti per Jorge Osvaldo Váldez Vargas.

Gli ultimi anni del mandato di sei anni di Francisco García Cabeza de Vaca non sono stati facili, a causa delle accuse contro di lui (Foto: Cuartoscuro)

Tuttavia, l'amministrazione del governatore è stata tutt'altro che semplice, poiché alla fine di giugno 2020 la Financial Intelligence Unit (FIU) ha presentato un denuncia contro García Cabeza de Vaca, sua madre, i suoi due fratelli, sua moglie, suo suocero e altre due persone» che gestiscono due società, una rurale e una immobiliare, per presunti crimini come la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione».

Secondo l'accusa, il presidente locale avrebbe favorito presunti proventi della criminalità organizzata, quindi è stato notato che c'erano prove telefoniche che fosse in possesso dell'Agenzia antidroga degli Stati Uniti (DEA) e della Financial Intelligence Unit (FIU), che ha contribuito con prove contro Cabeza de Vaca per arricchimento illecito, diversione di risorse e frode fiscale.

