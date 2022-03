Luis Suarez evidenzia le qualità difensive e offensive del Perù

Montevideo, 22 Mar L'attaccante uruguaiano Luis Suárez ha evidenziato martedì le qualità che la nazionale peruviana ha sia in difesa che davanti, che affronterà Celeste questo giovedì per la penultima giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del Qatar 2022. «Ovviamente conosciamo la qualità dei giocatori che il Perù ha in mezzo al campo in avanti, ed è qui che fanno la differenza», ha detto il calciatore dell'Atlético de Madrid durante una conferenza stampa virtuale. Ha anche indicato che il suo prossimo rivale difende con grande intensità e con giocatori molto ordinati. Per questo motivo, ha sottolineato che l'Uruguay deve essere attento alla partenza dal fondo del suo rivale per danneggiarlo nei luoghi in cui hanno maggiori difficoltà. «Sapendo che siamo entrambi in condizioni uguali per poterci qualificare, sarà una partita molto equilibrata», ha sottolineato l'attaccante, che ha sottolineato che Celeste dovrebbe far sentire il suo status di casa. A questo proposito, ha ringraziato la gente per aver esaurito i biglietti e ha detto che ora è il momento per i calciatori di restituire quel gesto sul campo di gioco. Questo martedì, la squadra celeste si è allenata nel pomeriggio agli ordini dell'allenatore, Diego Alonso, che non ha potuto contare sul centrocampista Matías Vecino dopo essere risultato positivo al covid-19. Questa situazione ha portato lo staff tecnico a decidere di citare i centrocampisti Fabricio Díaz (Liverpool) e Manuel Ugarte (Sporting-POR), che si uniranno questo mercoledì, il giorno in cui Celeste terrà la loro ultima sessione di allenamento. CAPO scr/rmp/auto (video)