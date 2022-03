L'opposizione bielorussa chiede più sanzioni contro il presidente Lukashenko

Una figura di spicco dell'opposizione bielorussa in esilio mercoledì ha esortato i paesi occidentali a inasprire le sanzioni contro il presidente Alexander Lukashenko e il suo regime per aver sostenuto l'invasione russa dell'Ucraina.

Lukashenko ha sostenuto l'invasione da parte delle forze russe Vladimir Putin permettendogli di lanciare attacchi dal territorio bielorusso.

Sebbene abbia subito sanzioni sempre più dure da quando ha represso violentemente le proteste in Bielorussia dopo le elezioni del 2020, denunciate come fraudolente, i suoi detrattori chiedono di più.

«Lukashenko merita molto più rimprovero globale di quanto non abbia ricevuto», ha scritto Pavel Latushko, un importante dissidente bielorusso con sede in Polonia, sul quotidiano The New European.

«Potrebbe essere la pedina di Putin. Ma è anche un attore importante in questo spettacolo horror, ed è ora che l'Occidente se ne renda conto e agisca di conseguenza. Entrambi i mostri devono essere ritenuti responsabili», ha aggiunto.

Latushko, fuggito dalla repressione nel suo Paese, ha scritto una lettera aperta ai leader mondiali esortandoli a replicare in Bielorussia le sanzioni recentemente imposte alla Russia.

Vuole anche che la comunità internazionale consideri l'inclusione di Lukashenko in qualsiasi atto d'accusa per crimini di guerra in Ucraina, notando che anche i dissidenti hanno accumulato prove della sua brutale repressione all'interno del suo paese.

jj-acc/mb