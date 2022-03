L'invasione russa dell'Ucraina LIVE: gli Stati Uniti affermano che la potenza militare russa è inferiore al 90 percento

People light candles during a rally against Russia's invasion of Ukraine in Prague, Czech Republic, March 22, 2022. Russian text reads, "Children", in reference to the signs placed near the bombed Mariupol theatre where people sought shelter. REUTERS/David W Cerny TPX IMAGES OF THE DAY

La Russia continua i suoi intensi attacchi alla città di Mariupol, mentre cerca di raggiungere la capitale del paese dopo quasi un mese di combattimenti con le forze ucraine.

Da parte sua, la comunità internazionale annuncia nuovi movimenti strategici, nel tentativo di dissuadere Putin dalla sua decisione di prendere il paese vicino. Giovedì, gli Stati Uniti e i loro alleati dovrebbero annunciare un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e l'inasprimento delle misure già adottate.

Lo stesso giorno, il presidente Joe Biden incontrerà i paesi alleati a Bruxelles per definire nuove azioni di fronte alle aggressioni del Cremlino.

Successivamente, minuto per minuto dell'invasione russa: (ora ucraina, GMT+2):

mercoledì, 23 marzo

5:00: Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti stima in più di 1.100 i missili che la Russia ha lanciato in Ucraina dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio e ha notato, per la prima volta, che la potenza militare russa è inferiore al 90 percento.

«Quello che abbiamo osservato nelle ultime 24 ore è che i russi hanno probabilmente sparato alla città dal mare, dal Mar d'Azov, appena a sud di Mariupol. Abbiamo valutato che hanno tra le cinque e le sei navi», ha stimato l'alto funzionario statunitense in una conferenza stampa.

A questo proposito, ha aggiunto che le forze russe «hanno diverse navi da guerra che si trovano nel Mar Nero settentrionale» — in particolare 21 navi — e che, al momento, «non ci sono indicazioni di un imminente assalto anfibio nella città di Odessa o nelle vicinanze».

3:30: Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha assicurato che circa 100.000 persone rimangono a Mariupol in «subumani condizioni». Il presidente ha affermato che le autorità del paese lavorano in diversi corridoi in tutto il territorio per salvare la popolazione.

«Oggi, circa 100.000 persone vivono in città in condizioni subumane, in completo blocco, senza cibo, senza acqua, senza medicine e sotto costanti bombardamenti», ha denunciato il presidente. Ha aggiunto che si stanno preparando corridoi umanitari per le regioni di Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Luhansk.

Secondo il presidente, nelle ultime due settimane, l'Ucraina ha ricevuto più di 100.000 tonnellate di aiuti umanitari. Queste spedizioni sono distribuite attraverso speciali «hub» per le regioni, come riportato dall'agenzia di stampa Ukrinform.

«Sono grato al Ministro degli Affari Esteri della Grecia, che è stato il primo a decidere di sostenere il lavoro dei nostri corridoi umanitari a Mariupol. Salvare la nostra gente in città e portare aiuti umanitari è molto importante per tutti», ha detto.

Più di 7.000 persone sono riuscite martedì a lasciare la città di Mariupol attraverso corridoi umanitari, secondo Kirilo Tymoshenko, il 'numero due' dell'ufficio presidenziale ucraino, cifre che sono state confermate dallo stesso Zelensky.

2:30: La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito le recenti decisioni del procuratore capo della Corte penale internazionale (CPI), Karim Khan, come un desiderio di «contribuire all'isteria anti-russa».

«Tali azioni, ovviamente, non sono casuali. Il pubblico ministero ha deciso di contribuire all'isteria anti-russa che ora sta bruciando negli Stati Uniti e nell'Unione europea, così come negli organi sotto il suo controllo nelle mani dell'Occidente», ha sottolineato, come riportato dall'agenzia di stampa russa TASS.

1:15: Volodymyr Zelensky ha accusato le forze russe di aver sequestrato un convoglio umanitario vicino a Mangush.

«I dipendenti del servizio di emergenza statale e gli autisti di autobus sono stati catturati. Stiamo facendo tutto il possibile per liberare il nostro popolo e sbloccare il movimento dei carichi umanitari», ha detto nel suo ultimo discorso su Telegram.

00:00: Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha avuto questo martedì due «lunghe conversazioni» telefoniche separate con i suoi omologhi russi Vladimir Putin, e l'ucraino, Volodymir Zelensky, e ha chiesto a Mosca di «negoziare in buona fede» con Kiev, come riportato da The Elysee.

«Al momento non c'è accordo, ma il presidente (Macron) è convinto della necessità di continuare questi sforzi (negoziatori). Non c'è altra soluzione che un cessate il fuoco e che ci siano negoziati in buona fede da parte della Russia. Il presidente è con l'Ucraina «, ha detto l'Eliseo in una breve dichiarazione.

Da parte sua, il Cremlino ha aggiunto che la conversazione ha avuto luogo un «dettagliato scambio di opinioni sulla situazione che circonda l'Ucraina», compresi «negoziati in corso» tra le delegazioni russa e ucraina.

Notizie in sviluppo...

