Le sfide affrontate da Gabriela Tafur e Andrea Serna che registrano 'Desafio The Box'

L'8 marzo, una nuova stagione ha presentato in anteprima la The Box Challenge, che si svolge in Colombia, nella cosiddetta «Città del Cajas», creata dal team di produzione di Tobia, Cundinamarca. Finora, i ribelli sono sopravvissuti a due cicli di competizione e molti hanno già sopportato fame, disagio, punizione e scarsa convivenza; tuttavia, poco si tiene conto del fatto che questo programma è anche una sfida per i suoi presentatori.

Quest'anno Andrea Serna ha ripetuto come presentatrice della competizione, essendo lei il volto forte dello spettacolo, che spiega i giochi a quelli impegnativi e attira la loro attenzione se necessario. Da parte sua, il volto gentile del reality è stato occupato da Gabriela Tafur che è venuta a sostituire Daniella Álvarez che si concentra sul recupero del piede destro; Tafur è incaricato di sorprendere e portare i premi nelle diverse case, quindi ogni volta che arriva sottolinea che «quando lei mi vede è perché ti porto una buona notizia».

Prepararsi a presentare il programma è anche una sfida per loro, perché i superumani non sono solo i partecipanti, ma devono riflettere la disciplina e il lavoro di ciò che significa essere un sovrumano. In un'intervista con Show Caracol, Gabriela Tafur ha sottolineato che, fortunatamente, nella sua vita personale lo sport è già un'abitudine, quindi le sessioni di allenamento più forti per essere l'immagine del programma non sono state un problema.

«Fortunatamente, sono già venuto con quell'esercizio permanente di allenamento, perché mi rende felice e mi piace e completa il mio stile di vita. Ogni giorno che mi sveglio con la voglia di allenarmi, Andre mi ha visto. Il lavoro qui è stato quello di rafforzare tutto il lavoro che stavo facendo da prima», ha detto l'ex Miss Colombia.

Andrea Serna si è unito alle sue dichiarazioni, che ha già l'esperienza dell'allenamento fisico per The Box Challenge, «Ho sempre amato anche lo sport e l'esercizio fisico, ma da quando sono stato nel Challenge l'ho visto in modo diverso e per altri scopi, mi concentro maggiormente su altre cose come quello che dovrei mangiare treno».

Mentre Serna ha dato un significato molto più personale alla parola sovrumana, sottolineando che per lei ogni azione di madre la fa sentire così. «Fin da quando sono mamma, lego quella parola a quella. Quando mia figlia mi ammira per qualcosa, mi sento sovrumana, super potente, super mamma, la parola significa molto su quello che mi è successo come madre», ha spiegato il presentatore.

Da parte loro, entrambe le donne hanno condiviso sui loro social network le sfide che devono affrontare nello svolgimento del loro lavoro, a causa delle lunghe ore di registrazione e delle distanze con le loro famiglie. Da parte sua, è una sfida per Andrea mantenere le distanze ed essere portatrice delle chiamate all'attenzione e responsabile di guardare gli sfidanti nei test, ha più volte dimostrato sul suo Instagram che l'atmosfera prima dell'arrivo dei concorrenti è di risate e musica, ma cambia in un paesaggio molto meno caldo quando è il momento della prova.

Allo stesso modo, la scorsa stagione è stata una sfida stare lontano da sua figlia; fortunatamente, le lezioni virtuali a causa della pandemia hanno fatto sì che la bambina potesse essere a «La Ciudad de las Cajas» con la conduttrice e svolgere i suoi compiti con il team di produzione che supporta Serna nel suo lavoro di madre.

Mentre per Gabriela Tafur, la stessa esperienza di presentare un format di programma come questo, di fronte a un pubblico che aveva già accettato Daniella Álvarez e guadagnarsi quel posto è stata una sfida per Gabriela Tafur. Allo stesso modo, affrontare i cambiamenti del tempo a Tobia, Cundinamarca, ed essere l'ospite di tutti i premi e le feste che i concorrenti vincono, trasmettere loro buone energie non è un compito facile quando non mangiano da giorni.

