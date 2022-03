Le forze armate hanno assicurato che la Russia mobilita segretamente equipaggiamento militare dalla Bielorussia

This handout image grab taken and released by the Russian Defence Ministry on January 6, 2021 shows Russian paratroopers boarding a military cargo plane to depart to Kazakhstan as a peacekeeping force at the Chkalovsky airport, outside Moscow. - A Moscow-led military alliance dispatched troops to help quell mounting unrest in Kazakhstan as police said dozens were killed trying to storm government buildings. Long seen as one the most stable of the ex-Soviet republics of Central Asia, energy-rich Kazakhstan is facing its biggest crisis in decades after days of protests over rising fuel prices escalated into widespread unrest. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Russian Defence Ministry " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina ha assicurato che la Russia mobilita «di nascosto» equipaggiamento militare dalla Bielorussia per compensare le perdite subite sul suolo ucraino.

«C'è un trasferimento attivo di equipaggiamenti militari russi e bielorussi e si accumulano di più lungo il confine con l'Ucraina», ha evidenziato nel suo rapporto mattutino su Facebook, aggiungendo che gli ufficiali incaricati firmano contratti con ex soldati «dando un vantaggio a coloro che hanno già combattimento esperienza».

«In Bielorussia, i rappresentanti delle forze di opposizione e i cittadini preoccupati, che condannano l'attuale governo illegittimo della Russia nella guerra con l'Ucraina, hanno parzialmente interrotto il collegamento ferroviario tra Bielorussia e Ucraina», ha detto.

Truppe russe in Bielorussia

Per quanto riguarda i progressi delle truppe russe sul territorio ucraino, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine ha sottolineato che alle truppe russe è stato impedito di passare su più fronti: nelle direzioni per Kryvyi Rog e Novovorontsovka; alle città di Popasna e Kurakhovo, così come in Sloviansk, nella regione di Donetsk.

«Nella direzione sud-est, vengono supportate le operazioni di terra delle truppe e delle singole unità e vengono difese le basi e i porti marittimi nella zona operativa del Mar Nero. La difesa della città di Mykolaiv continua», ha spiegato.

Nella direzione nord-est, ha anche segnalato una «operazione di difesa» al confine di Stato per impedire «l'azione nemica nell'area dell'insediamento di Malin». Inoltre, le truppe ucraine hanno mantenuto la difesa di Chernigov, nella regione di Siver, per limitare l'accesso a Kiev.

Secondo i dati delle forze armate ucraine, nelle ultime 24 ore sono stati colpiti più di 17 obiettivi aerei russi, tra cui sei aerei, 5 veicoli aerei senza pilota, un elicottero e cinque missili da crociera.

(Con informazioni di Europa Press)

