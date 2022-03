Le 7 applicazioni consigliate per la meditazione

Si stima che tra i 200 e i 500 milioni di persone meditano in tutto il mondo. La sua popolarità risponde alla necessità di porre fine al vortice che si sta vivendo nel mezzo di un universo digitale in cui le divisioni tra tempo libero e obblighi sembrano svanire.

I benefici sono stati studiati in diverse occasioni. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Biological Psychiatry, guidato dal Dr. Creswell, la meditazione genera cambiamenti nel cervello che contribuiscono a ridurre la risposta infiammatoria. Questa è solo una delle tante altre relazioni che sono state fatte sull'impatto di questa pratica sulla salute.

Infatti, sul sito ufficiale del National Institutes of Health degli Stati Uniti, c'è una ventina di alcuni studi che mostrano i benefici che può avere per ridurre lo stress, la pressione sanguigna e per evitare l'insonnia.

Tuttavia, tutti gli esperti concordano sul fatto che per godere di questi aspetti favorevoli è necessario avere coerenza e regolarità. Idealmente, prenditi qualche minuto ogni giorno prima di iniziare la giornata o durante il giorno per sederti e meditare. Ci sono opzioni per esercitazioni guidate, altre che usano il silenzio classico o offrono musica di sottofondo o un mantra. Le modalità variano ma l'obiettivo è lo stesso: raggiungere la piena consapevolezza nel presente e mettere in pausa, almeno a intermittenza, i rumori della mente.

Ecco alcune applicazioni che potrebbero esserti utili. Sono tutti disponibili sia per iOS che per Android.

1. App Mindfulness

L'app Mindfulness ha meditazioni guidate

L'app offre meditazioni e corsi guidati in più di 10 lingue diverse. Ti consente anche di impostare promemoria personalizzati in modo da non dimenticare di meditare. Dispone inoltre di statistiche giornaliere in modo che gli utenti possano monitorare le proprie prestazioni.

Ci sono opzioni per meditare in silenzio, con suoni rilassanti in sottofondo, così come per farlo con una guida. Le sessioni possono durare da 3 a 99 minuti, in modo che l'utente opti per l'alternativa più conveniente in base alla sua disponibilità ed esigenze.

2. Spazio di testa

Foto d'archivio. | Credito: Play Store

Offre esercizi che insegnano a controllare l'ansia per calmare i nervi, oltre a migliorare la respirazione e la concentrazione. Esistono corsi progettati per ottimizzare il sonno, la produttività e persino le prestazioni atletiche.

È un'app presente sul mercato da diversi anni. Anche qualche anno fa ha lanciato uno speciale su Netflix in cui vengono analizzati i benefici della meditazione, insieme a sessioni guidate e all'insegnamento di alcune tecniche per imparare a praticare.

3. Pura Mente

Pura Mente ha il supporto di specialisti in meditazione e consapevolezza

Offre più di 250 sessioni di meditazione e consapevolezza in diverse lingue. Ci sono meditazioni per raggiungere la calma, gestire lo stress, migliorare la qualità del riposo, la concentrazione e altri aspetti della salute fisica e mentale.

Ha anche una scelta di specialisti in questa disciplina con i quali è possibile interagire attraverso lezioni, incontri in cui vengono offerti più strumenti per promuovere il benessere.

4. Calma

La calma è uno dei pionieri nel campo della meditazione ed è per questo che è uno dei più conosciuti. Ha programmi di consapevolezza per principianti, intermedi e avanzati.

Offre meditazioni guidate, favole della buonanotte, programmi di respirazione e musica rilassante. I programmi sono raggruppati attorno a diversi temi come la felicità, l'autostima, le relazioni e molto altro.

5. Bambù piccolo

Petit BamBou ha opzioni per bambini e adolescenti

Ha tutto, dalle meditazioni espresse di 3 minuti ai programmi più avanzati per fare meditazione gratuita con un timer o con l'aiuto di musica e suoni rilassanti. Presenta anche storie animate ed esercizi per allenare l'attenzione, migliorare la concentrazione e combattere l'insonnia. Offre più di 600 meditazioni raggruppate attorno a diversi assi tematici come gioia, lavoro, paura, relazioni o fiducia in se stessi, tra gli altri. Ci sono anche opzioni pensate appositamente per bambini e adolescenti.

6. Elefante Zen

Ha un programma di meditazione guidata per principianti, un corso per imparare a meditare in una settimana e altri programmi specificamente progettati per ridurre l'ansia, lo stress e l'insonnia. Offre meditazione guidata per i bambini, oltre a una selezione di mantra, musica rilassante e suoni della natura per il relax.

7a meditopia

La Meditopia ha più di 150 meditazioni disponibili

Ha più di 150 meditazioni in inglese, spagnolo e turco. Esistono programmi di formazione per imparare a respirare consapevolmente, rilasciare lo stress, dormire bene e coltivare gratitudine, compassione e fiducia. Esistono programmi di meditazione espressa della durata compresa tra 5 e 12 minuti, oltre a programmi più estesi per raggiungere livelli maggiori di disconnessione. Puoi anche usare l'opzione timer per rilassarti senza una guida con diverse opzioni di musica di sottofondo.

Tutte le applicazioni di cui sopra offrono servizi gratuiti e hanno anche un'opzione premium, con attività extra, accessibili tramite un canone di abbonamento.

