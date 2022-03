L'arrivo di rifugiati ucraini alimenta la tensione etnica in Lettonia ed Estonia

Juris Kaza Riga, 23 Mar L"arrivo nei Paesi Baltici di decine di migliaia di ucraini in fuga dall"invasione russa dell"Ucraina costringe le autorità a gestire le questioni logistiche, ma anche per proteggere i rifugiati dall"ostilità dei sostenitori russi tra la grande popolazione etnica russa di Lettonia ed Estonia. Pertanto, le autorità estoni, lettoni e lituane devono improvvisamente affrontare problemi che vanno dall'alloggio, alla cura e all'istruzione dei bambini appena arrivati alla protezione dei rifugiati dalle bande di trafficanti e all'ostilità dei sostenitori delle politiche russe. I media locali estoni e lettoni temono che le storie di sofferenza degli ucraini appena arrivati (per lo più donne con bambini) aggraveranno anche l'ostilità tra estoni e lettoni etnici e sostenitori prevalentemente russi del presidente Vladimir Putin, nonché contro i russi come gruppo. Fino alla guerra, le relazioni etniche erano per lo più pacifiche. Tuttavia, un sondaggio condotto nella prima settimana di marzo dal centro di ricerca sociale SKDS e dall'emittente pubblica lettone rivela che il 90% dei cittadini con il lettone come lingua madre sostiene l'Ucraina, rispetto al solo 22% dei russofoni. I nazionalisti sui social media hanno approfittato di questo sondaggio per affermare che esiste una «quinta colonna» composta da una parte significativa di russi di etnia lettone, molti dei quali discendenti di russi si sono trasferiti in quel paese baltico durante l'occupazione sovietica come lavoratori nelle industrie sovietiche o nell'esercito. Il primo ministro lettone Krisjanis Karins ha ripetutamente chiesto l'unità e la solidarietà tra tutti gli abitanti del paese e per evitare espressioni di rabbia contro i russi. Tuttavia, alcuni politici e commentatori nazionalisti sostengono che questo punto di vista ignora la necessità di affrontare e sfidare gli ovvi sostenitori di Putin e dell'invasione russa. I governi nazionali e locali devono gestire queste potenziali crescenti tensioni pur dovendo trattare un numero di richiedenti asilo mai visto dai primi mesi della seconda guerra mondiale, quando i polacchi e alcuni ebrei austriaci e tedeschi trovarono rifugio nei paesi baltici allora neutrali. Ci sono già stati incidenti con bandiere ucraine e manifesti di sostegno strappati in alcuni quartieri di Riga o qualche aggressione per aver indossato un emblema ucraino. Ci sono anche problemi all'interno della comunità ucraina della Lettonia, una delle maggiori minoranze etniche dopo i russi. L'ambasciata ucraina ha recentemente rilasciato una dichiarazione in cui condanna diverse organizzazioni ucraine locali per essere filo-Cremlino, cosa che Irina Dukule, presidente dell'organizzazione dell'Unione lettone delle società ucraine ha negato con veemenza nelle dichiarazioni ai media. Martedì, il presidente della Lettonia, Egils Levits, si è rivolto agli studenti della scuola ucraina di Riga, che ha accolto quasi 130 nuovi studenti tra le migliaia di rifugiati che arrivano nella capitale lettone. «I russi stanno mantenendo un basso profilo» in attesa della fine della guerra in Ucraina», ha detto Juri Estam, pubblicista ed ex commentatore politico della televisione estone, a Efe, Juri Estam, della capitale Tallinn. Tuttavia, i «Postimees» riferiscono che i rifugiati di guerra ucraini sono riluttanti a venire in un'area prevalentemente russa dell'Estonia orientale. «Gli ucraini hanno un po' paura di venire nella contea di Ida-Viru. Non insistono a venire qui perché conoscono la nostra regione», ha detto un funzionario locale, citato dal giornale. A Riga, la coalizione tra socialdemocratici, liberali, conservatori e nazionalisti cerca di evitare un momento critico: la commemorazione del 9 maggio della «vittoria» sovietica sulla Germania nazista in un sito commemorativo a Riga che molti lettoni considerano un monumento all'oppressiva occupazione sovietica per quasi 50 anni. Il sindaco di Riga, il liberale Martins Stakis, sta organizzando una mostra fotografica della guerra ucraina vicino al cosiddetto «Monumento alla Vittoria» e assicura che nessun incontro pubblico sarà consentito lì il 9 maggio. Negli anni precedenti, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, il 9 maggio, ha attirato migliaia di persone, principalmente di etnia russa, a deporre fiori, ascoltare discorsi e spettacoli musicali. I rappresentanti dell'Unione lettone dei russi (LKS), nell'opposizione municipale di Riga, insistono sul fatto che le persone hanno il diritto di deporre fiori per i soldati morti liberando la Lettonia dall'occupazione nazista. Nel frattempo, in Lituania, i russi etnici rappresentano circa il 5% della popolazione. CAPO jkz/egw/jgb