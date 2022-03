La verità dietro il progetto di Eugenio Derbez e «El Chavo del 8»: questa è stata la reunion

Dopo che Eugenio Derbez ha sollevato sospetti sul suo misterioso progetto in cui avrebbe avuto la partecipazione speciale di Chavo del 8, uno dei personaggi più memorabili di Roberto Gómez Bolaños Chespirito, ha finalmente condiviso qual è la verità. Contrariamente a quanto molti hanno ipotizzato, non dirigerà la bioserie del famoso attore, ma si riunirà con lui.

Nei giorni scorsi, il creatore di XHDBZ è diventato una tendenza sui social media condividendo una serie di immagini che ha preso da un set di registrazione, dove si poteva vedere un attore vestito come il ragazzo che ha rubato il cuore di tutta l'America Latina con le sue nozioni. Poiché non condivideva dettagli sulla svolta del progetto, iniziarono a essere fatte speculazioni sulla possibilità che si trattasse della bioserie di Chespirito.

È così che sono passati i giorni e una settimana fa ha annunciato che sarebbe stato il prossimo 24 marzo quando avrebbe lanciato il produttore audiovisivo. Tuttavia, durante la mattinata di questo mercoledì ha sorpreso i suoi follower su Instagram con l'annuncio, il materiale è ora disponibile.

(Schermata: @ederbez /Instagram)

«Ehi, ho letto tutti i tuoi commenti sull'ultimo progetto che ho caricato con El Chavo del 8 [...] ma la verità è che non lo sopporto più, voglio dirti, non voglio che tu aspetti oltre, quindi vai a vederlo ora», ha detto.

Il protagonista di No Returns sono accettati ha condiviso la lega latinocomotu.com, dove l'attesa riunione poteva finalmente essere vista, ma non era quello che il pubblico si aspettava, si trattava di una pubblicità per una piattaforma televisiva a pagamento con una presenza in Messico. Tuttavia, nel video puoi goderti una breve interazione tra El Chavito e l'attore.

La scena si svolge nel salotto di una casa dove appare Eugenio Derbez appoggiato su una poltrona davanti al televisore. Con il controllo in mano, l'interprete sessantenne stava guardando un episodio di Chavo del 8 quando da un momento all'altro, il personaggio rompe il terzo muro e non solo gli parla, lascia il monitor.

Gli spettatori hanno visto di nuovo il «Chavito» (Foto: Instagram/ @ederbez)

«Eugenio, mi vedi ancora come quando eri bambino? », chiede l'amico di Popis, la Chilindrina e Kiko. Rapidamente, Derbez si ricongiunge al sedile sorpreso di vedere il personaggio della sua infanzia davanti a lui, fuori dalla televisione: «Chavo?... Certo, per tutta la vita, mi hai sempre accompagnato», ha risposto.

