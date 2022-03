La Russia ha annunciato che c'è stato uno scambio di prigionieri, ma l'Ucraina lo ha negato

A Ukrainian service member walks next to a destroyed bridge between the towns of Trostianets and Okhtyrka amid Russia's attack on Ukraine continues, in the Sumy region, Ukraine March 19, 2022. Picture taken March 19, 2022. Iryna Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT

La Russia ha annunciato di aver condotto due scambi di prigionieri con l'Ucraina, ma Kiev lo ha negato, poiché riconosce solo uno di questi episodi confermato lunedì.

Il ministero degli Esteri russo ha riferito mercoledì che, da quando le forze russe sono entrate in Ucraina, sono stati organizzati due scambi di prigionieri russo-ucraini, sebbene non abbia specificato né le date né il numero di detenuti coinvolti nelle operazioni.

«Il Ministero della Difesa russo organizza quotidianamente corridoi umanitari e l'evacuazione di civili dalle località. Inoltre, sono avvenuti due scambi di prigionieri tra Russia e Ucraina», ha detto il ministero, senza ulteriori dettagli, in una dichiarazione che denuncia le posizioni dell'Unione europea (UE) sulla Russia e la sua offensiva nel paese vicino.

Ma il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk ha detto alla BBC che le dichiarazioni delle autorità russe non sono vere. «Finora non abbiamo fatto scambi», ha detto.

Lunedì Tatiana Moskalkova, delegata del Cremlino per i diritti umani, aveva parlato di uno scambio di prigionieri russi in cambio di Ivan Fedorov, il sindaco di Melitopol, una città ucraina conquistata dalle forze russe. «Il primo scambio è avvenuto: nove persone, alcune delle quali provengono dalla lista che ho formato attraverso le chiamate che arrivano. Spero davvero che non si tardino con liste, carte, procedure», ha detto.

Ivan Fedorov, sindaco che è stato rapito e poi rilasciato in uno scambio

In quella conferenza, Moskalkova ha osservato che le forze russe hanno catturato più di 500 militari ucraini e che la Croce Rossa ha già inviato la rispettiva documentazione per facilitare ulteriori scambi di prigionieri. «Questi sono prigionieri ucraini che siamo disposti a scambiare», ha sottolineato il funzionario.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, interrogato su questo tema mercoledì, ha rifiutato di commentare.

