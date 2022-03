La Russia fallisce all'ONU con la sua risoluzione umanitaria sull'Ucraina

Mario Villar Nazioni Unite, 23 Mar Mercoledì il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto una risoluzione proposta dalla Russia sulla situazione umanitaria in Ucraina, un testo che le potenze occidentali hanno denunciato come un cinico tentativo di nascondere la loro aggressione contro il paese vicino. Mosca ha subito una netta sconfitta diplomatica, poiché solo la Cina ha sostenuto la sua iniziativa, mentre gli altri tredici membri del Consiglio di sicurezza si sono astenuti in blocco. Pertanto, la risoluzione è stata molto al di sotto dei nove voti necessari per andare avanti e ha impedito a paesi come gli Stati Uniti di dover usare il loro diritto di veto per bloccarla. Il testo russo ha chiesto, tra le altre cose, il rispetto dei «principi umanitari», ha condannato gli attacchi contro i civili e ha chiesto un cessate il fuoco negoziato in Ucraina, ma non ha mai menzionato il motivo della crisi nel paese, cioè l'invasione russa. «È veramente inaccettabile che la Russia abbia il coraggio di presentare una risoluzione che invita la comunità internazionale a risolvere una crisi umanitaria che solo la Russia ha creato», ha detto oggi l'ambasciatrice Usa Linda Thomas-Greenfield, che ha accusato Mosca di aver cercato di usare l'ONU per coprire le sue azioni. «Se la Russia è così preoccupata per i civili, c'è solo una cosa da fare: fermare la sua offensiva e ritirare le sue truppe dall'Ucraina», ha aggiunto il rappresentante francese Nicolas de Rivière. Altri paesi hanno usato termini come «barare» e «derisione» per riferirsi all'iniziativa russa, con molti che denunciano il cinismo secondo cui il paese che sta invadendo un altro e bombardando le sue città è quello che chiede protezione per la popolazione. Mosca, da parte sua, ha presentato il testo come una risoluzione esclusivamente umanitaria libera da qualsiasi onere politico, nel tentativo di smascherare le potenze occidentali per averlo respinto, ma ha ottenuto a malapena il sostegno. Nei giorni scorsi, la risposta alla crisi umanitaria in Ucraina è stata al centro della lotta diplomatica alle Nazioni Unite, con diverse proposte di risoluzione rivali e dibattiti infuocati. La Russia ha presentato la sua proposta in risposta a un'iniziativa di Francia e Messico, che ha cercato di adottare una risoluzione sulla crisi umanitaria che puntava direttamente alla Russia. Dopo diversi round di negoziati, le delegazioni francese e messicana hanno finalmente concluso che non era possibile procedere con il testo data la posizione di Mosca, che ha il potere di veto nel Consiglio di sicurezza, e quindi ha deciso di andare all'Assemblea generale. La votazione si svolgerà domani, giovedì, anche se in linea di principio ci saranno due risoluzioni sul tavolo: quella promossa da Francia e Messico - che ha il sostegno di decine di paesi, tra cui l'Ucraina - e un'alternativa proposta dal Sudafrica, che evita di indicare la Russia. Piuttosto che l'impatto reale che questi documenti, che dovrebbero essere quasi pari a zero, in gioco è vedere come si evolva il sostegno internazionale di ciascuna parte della guerra, dopo che l'Assemblea Generale ha denunciato in modo schiacciante l'invasione russa all'inizio di questo mese. L'ambasciatore russo all'Onu Vasili Nebenzia ha chiesto oggi il sostegno alla risoluzione sudafricana, mentre l'Ucraina e i suoi alleati cercano di ottenere il massimo numero di voti possibile per la sua bozza. All'inizio di marzo, l'Assemblea generale aveva già adottato una risoluzione che deplorava l '"aggressione» russa contro l'Ucraina, testo che era appoggiato da 141 dei 193 Paesi delle Nazioni Unite e al quale, oltre alla Russia, solo quattro si opponevano. Attraverso il suo portavoce, il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, ha sottolineato oggi l'importanza che i membri dell'organizzazione adottino una risoluzione umanitaria, ma soprattutto che lo fanno mostrando unità. CAPO mvs/fisso (foto) (video) (audio)