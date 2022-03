I servizi polacchi di controspionaggio, ABW, hanno annunciato mercoledì di aver identificato 45 diplomatici russi sospettati di spionaggio.

«L'agenzia per la sicurezza interna ha redatto un elenco di 45 persone che lavorano in Polonia con il pretesto di condurre attività diplomatiche [...] [e] che, di fatto, sono impegnati in attività di spionaggio contro la Polonia «, ha detto alla stampa Stanislaw Zaryn, portavoce dell'ABW.

