La Nuova Zelanda rilassa la natura obbligatoria del vaccino contro il covid-19

Sydney (Australia), 23 Mar La Nuova Zelanda ritirerà dal prossimo mese i vaccini obbligatori contro il covid-19, con alcune eccezioni, tra le altre misure di rilassamento che rispondono al calo delle infezioni con la variante omicron, ha annunciato mercoledì il primo ministro, Jacinda Ardern. Dal 5 aprile, i lavoratori del settore dell'istruzione, delle forze armate e della polizia non saranno tenuti a essere vaccinati, mentre la popolazione non dovrà presentare i certificati di vaccinazione contro il covid-19 da quella data per accedere a ristoranti, caffè e altre attività commerciali. I vaccini saranno obbligatori solo per gli operatori sanitari, le case di cura, le carceri e gli operatori del controllo delle frontiere, secondo Ardern in una dichiarazione. La Nuova Zelanda ha anche revocato l'uso obbligatorio di maschere all'aperto, eliminato i limiti al numero massimo di persone che si incontrano all'aperto, oltre a determinare che la capacità massima negli spazi interni sarà 200, anziché 100, e che i codici QR sono facoltativi per le aziende. Il presidente del governo laburista, che ha imposto una delle politiche più severe al mondo contro il covid-19 con confini rigorosi e chiusure delle frontiere, manterrà il suo sistema di allerta e gestione della salute, simile ai semafori. «Le prove dimostrano che stiamo uscendo dal picco dell'omicron. I casi ad Auckland (la città più popolosa della Nuova Zelanda) stanno diminuendo in modo significativo e un declino nazionale è previsto all'inizio di aprile «, ha affermato Ardern nella dichiarazione, giustificando l'allentamento delle misure contro la pandemia. Il paese oceanico, il cui governo è stato applaudito per la sua gestione iniziale del covid-19, ha riportato mercoledì 20.130 infezioni, accumulando almeno 538.39 infezioni e 184 morti dall'inizio della pandemia, anche se gli esperti citati da Ardern ritengono che la cifra reale sia probabilmente intorno all'1.7 milioni. La Nuova Zelanda, che ha registrato meno di cento casi giornalieri di covid-19 a gennaio e ha vaccinato il 96 percento della popolazione target con due dosi, è stata teatro tra febbraio e inizio marzo di una protesta anti-vaccino davanti al Parlamento di Wellington. A metà di questo mese, il governo della Nuova Zelanda ha annunciato l'anticipo della riapertura graduale dei suoi confini ai turisti provenienti da paesi senza visto da maggio a ottobre.