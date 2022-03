La minaccia di Natanael Cano dopo aver combattuto a una festa

Nell'ultimo fine settimana di marzo, una registrazione è diventata virale in cui Natanael Cano ha lanciato un contenitore di cibo fritto durante una festa per presumibilmente difendersi, ma questa azione ha scatenato una grande rissa all'incontro che diversi giovani hanno avuto in una discoteca di Sonora.

Successivamente, il cantante ha pubblicato una serie di storie sul suo account Instagram in cui ha narrato tutto ciò che è successo, ha mostrato i pugni contusi dei suoi amici, si è rammaricato di non essere stato lui a «rompere sua madre*», il ragazzo che ha avviato l'aggressione e ha persino lanciato una serie di minacce contro di lui, come lui l'ha aspettato all'uscita del posto, ma lui è scappato.

Nelle sue varie storie temporali, l'interprete di canzoni come Amor Tumbado e Porte exuberante ha espresso quanto segue: «Sono a Sonora, nella mia terra con tutti i miei amici e improvvisamente ne fa un ped* a vato. Chiedigli come ha fatto quello stupido. Abbiamo distrutto tutta la sua dannata madre! E lo stavo aspettando all'uscita, ma non è mai uscito, è andato lungo la spiaggia ma ovunque ti veda. Ci sono video registrati».

(Foto: TikTok)

Anche Nathanael ha inviato un messaggio minaccioso e ha assicurato che lui e il suo gruppo di amici sarebbero tornati ad agire contro il gruppo di ragazzi che ha iniziato il problema, verso la fine delle loro storie li ha chiamati «cholos», senza chiarire cosa intendesse in particolare:

L'incidente ha persino causato la caduta di una persona nella piscina del ristorante e alcune giovani donne hanno iniziato ad allontanarsi dal problema per non farsi male, la sicurezza aziendale è arrivata rapidamente e ha trattenuto alcune delle persone coinvolte per fermare la lotta.

(Foto: TikTok)

Sebbene non esista una sola versione di ciò che è successo, è noto che il conflitto non è sorto a causa di qualche differenza musicale, secondo il famoso cantante dei corridos tumbados, voleva solo passare una piacevole notte con i suoi amici e ha risposto a un attacco.

Il video degli eventi è stato diffuso su varie reti come TikTok e Instagram, così come la sua risposta agli eventi, anche se molti fan di Natanael Cano hanno sostenuto il cantante e hanno ringraziato di non essere stato ferito, alcuni del suo pubblico hanno anche criticato di aver partecipato a una rissa invece di preservare tranquillità.

D'altra parte, c'è stato chi ha preso la situazione con umorismo e ha persino apportato alcune modifiche al video della lotta con divertenti audio di TikTok; finora non ci sono segnalazioni di lesioni gravi.

(Foto: TikTok)

Il ventenne ha già avuto altre polemiche, perché alla fine del 2021 avrebbe posato con un'arma da fuoco in un video di Instagram e scatenato un'ondata di critiche «per la sua vita di eccessi». A questo proposito, Natanael Cano ha scritto un messaggio ai media, ha preso uno screenshot di alcune note giornalistiche scritte sull'argomento e ha criticato la copertura fornita. Ha anche affermato che i concerti che ha offerto nel BB Auditorium, dove aveva un full house, non sono stati diffusi.

«Uno è morro e vale un uccello come faccio a dirglielo, buuu. Ma non parlano della partenza della madre che abbiamo dato all'auditorium per due giorni. Grato alla mia gente del passato CDMX», ha scritto il cantante di Amor tumbado.

È stato attraverso il suo profilo Instagram che ha pubblicato la registrazione in cui ha detto «Si dimenticano dove vanno, al verg*». All'interno dell'auto dove viaggiava c'era il resto del team di lavoro di Natael Cano. Tutti hanno apprezzato la musica e il paesaggio urbano che Città del Messico propone.

CONTINUA A LEGGERE: