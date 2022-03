La Formula 1 si è vantata di Checo Pérez per aver superato Hamilton al GP del Bahrain

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Ha iniziato la stagione 2022 di Formula 1 e lo ha fatto con l'amaro in bocca per i fan della Red Bull, poiché in meno di cinque giri della finale tutti i punti e la possibilità di un podio per i suoi due piloti, Max Verstappen e Sergio Pérez, sono svaniti.

Dal Messico e dall'America Latina, è stato più drammatico, poiché la rotazione di Checo Pérez nell'ultimo giro, causata da un problema al motore, ha significato un nuovo abbandono e l'addio al suo tredicesimo podio; tuttavia, questo non significava che avesse una brutta gara.

Il messicano è stato in grado di contenere Lewis Hamilton per tutta la competizione fino a quando la sua auto gli ha permesso di farlo e questo è stato presunto dalla stessa Formula 1, che due giorni dopo il GP del Bahrain, ha riproposto una spettacolare ribasatura del messicano sul collega inglese, con il quale si è piazzato quarto dopo una partenza difficile.

Ed è che all'inizio, Checo ha avuto difficoltà a mantenere il quarto posto con cui si era qualificato ed è stato superato da Kevin Magnussen e dallo stesso Hamilton, ma alla fine il ritmo della Red Bull gli ha permesso di raggiungerli e superarli.

L'account Twitter di F1 vantava il sorpasso di Checo su Hamilton e si congratulava con lui per averlo fatto all'esterno della pista, una mossa complicata che lo ha aiutato a iniziare a prendere le distanze dagli inglesi nel resto del gara.

La Formula 1 si è vantata di Checo Pérez per aver sorpassato Hamilton al GP del Bahrain (Foto: Twitter/ @F1)

Purtroppo per Tapatio, una safety car causata da un incendio nella vettura di Pierre Gasly ha raggruppato le vetture e nonostante la buona difesa di Sergio con Hamilton alle spalle, un guasto alla sua vettura ad una curva di fine lo ha lasciato senza punti e senza la possibilità di concludere il GP del Bahrain.

Questa è stata solo una parte del vivace Gran Premio che si è svolto sul circuito di Sakhir, dove i principali protagonisti sono stati i piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che hanno preso l'1-2 in gara e si sono piazzati come i nuovi rivali da battere durante tutto l'anno.

La rotazione di Sergio Pérez nel GP del Bahrain a un giro dalla fine, causata da un guasto al motore, che lo ha lasciato incapace di finire la gara (Foto: F1)

La squadra che ha lasciato il Bahrain con grande delusione è stata la Red Bull, che ha ottenuto una grande somma di punti dopo che anche la vettura di Max Verstappen ha sofferto di problemi di affidabilità, che l'hanno lasciata senza potenza in assenza di quattro giri e ho scartato il secondo posto che avevo quasi assicurato.

D'altra parte, il team Mercedes è stato rafforzato per le settimane successive, perché nonostante avesse una macchina che non era competitiva con Ferrari e Red Bull, è stato in grado di salire sul podio e i suoi due piloti sono finiti come i migliori due dopo Leclerc e Sainz.

Il prossimo Gran Premio della stagione inizierà venerdì 25 marzo con le prove libere e si concluderà domenica 27 con la gara sul circuito di Jeddah, in Arabia Saudita, un nuovo circuito stradale aperto nel 2021 e che ha già lasciato lampi di grande entusiasmo per le monoposto di Formula 1.

