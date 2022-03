Il Regno Unito raggiunge l'inflazione più alta in 30 anni a febbraio

Londra, 23 marzo L'indice dei prezzi al consumo (CPI) del Regno Unito si è attestato al 6,2 per cento a febbraio, in aumento rispetto al 5,5 per cento del mese precedente, che è il tasso più alto degli ultimi 30 anni, come riportato mercoledì dal National Statistics Office (ONS). Secondo l'analista Grant Fitzner, capo economista dell'agenzia governativa, «l'inflazione è aumentata bruscamente a febbraio con l'aumento dei prezzi di una vasta gamma di beni e servizi in prodotti diversi come cibo, giocattoli e giochi». «L'abbigliamento e le calzature hanno visto un ritorno ai tradizionali aumenti dei prezzi a febbraio in seguito alle cadute rilevate lo scorso anno quando molti negozi erano chiusi», ha detto in un comunicato. A questo aumento hanno contribuito anche gli aumenti dei prezzi dei mobili, dei combustibili e dei prodotti energetici. «Anche il prezzo delle merci che escono dalle fabbriche britanniche è aumentato notevolmente ed è ora al suo tasso più alto in 14 anni», ha affermato Fitzner. Il nuovo tasso di inflazione è noto lo stesso giorno in cui il ministro dell'Economia britannico, Rishi Sunak, dovrebbe presentare oggi il suo piano finanziario per il Regno Unito con il quale spera di affrontare l'aumento del costo della vita eliminando parte del deficit contratto durante la pandemia. Il 17, la Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse nel Regno Unito dallo 0,5% allo 0,75%, il terzo aumento consecutivo che la banca intraprende per contenere l'inflazione. Questo terzo aumento in soli quattro mesi è stato percepito come un tentativo della banca centrale inglese di compensare l'aumento del costo della vita nel Regno Unito, con un'inflazione ben al di sopra dell'obiettivo del 2% fissato dall'istituzione. CAPO prc/jac