Il fallimento impedisce alle nuove star di TikTok di caricare i propri contenuti

(Bloomberg) - Molte delle stelle nascenti di TikTok che si sono recentemente qualificate per il fondo per ricevere il pagamento in cambio dei loro video virali sono state escluse dal sistema di registrazione, causando frustrazione e indignazione pubblica tra alcuni dei creatori più dedicati dell'app.

La

piattaforma video di Bytedance Ltd offre un incentivo per le persone a pubblicare video virali con un background che compensa i creatori con un vasto pubblico. Tuttavia, nelle ultime settimane, un errore nel processo di registrazione ha impedito ad alcuni account idonei di registrarsi.

Matt Mooney ha detto che nel suo tentativo di far crescere il suo conto e entrare a far parte del fondo maker, stava facendo tre post al giorno. Dal suo rating della scorsa settimana, stima di aver verificato se la falla è stata sistemata 20 volte al giorno.

«Una volta che ho raggiunto i 10.000 follower, sono stato molto felice. Poi, dopo aver appreso di quella colpa, la sensazione è stata delusione», ha detto Mooney. «Ora, ogni volta che pubblico, tutto ciò a cui penso è quanto avrei ottenuto sullo sfondo del creatore».

Decine di utenti su TikTok, Twitter e il forum TikTokHelp di Reddit raccontano una storia simile di un bug che impedisce agli utenti di aderire al fondo, con post che risalgono al 25 febbraio.

«Siamo a conoscenza di un problema che sta influenzando il flusso di registrazione per il Creator Fund e stiamo lavorando attivamente a una soluzione che dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni», ha detto TikTok in una nota. «Continuiamo ad ascoltare e chiedere feedback dalla nostra comunità di creatori e ad evolvere le nostre funzionalità per migliorare la loro esperienza nel programma».

Per essere pagati per i loro video, i creator devono avere 10.000 follower, 100.000 visualizzazioni cumulative negli ultimi 30 giorni e avere più di 18 anni. Ogni giorno, TikTok divide parte del fondo tra i membri idonei, piuttosto che condividere una percentuale consistente delle entrate pubblicitarie come YouTube di Google. Gli importi dei pagamenti si basano su fattori quali visualizzazioni, impegno e aderenza alle regole sui contenuti.

Nota originale:

il

glitch del fondo TikTok impedisce alle stelle nascenti di essere pagate

Altre storie come questa sono disponibili su bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.