Il Costa Rica cerca di continuare nella lotta per le quote della Coppa del Mondo contro il Canada imbattuto

San Jose, 23 Mar La nazionale costaricana cercherà questo giovedì, in casa, di continuare viva nella lotta per un biglietto diretto per la Coppa del Mondo 2022 quando ospiterà l'imbattuto Canada, che ha bisogno di un solo punto per sigillare il suo passaggio. Questa penultima giornata del turno di qualificazione ottagonale di Concacaf sarà la prima partita in cui il Costa Rica giocherà con il National Stadium con la capacità totale di 35.000 posti, nel contesto della pandemia di covid-19. I Ticos hanno bisogno di una vittoria se vogliono rimanere in lotta per uno dei tre biglietti diretti per la Coppa del Mondo o almeno per lo spareggio contro un rivale dell'Oceania a cui avrà diritto la squadra che finisce nella quarta casella. Dopo 11 turni, il Canada è il leader imbattuto con 24 punti e questo giovedì avrà bisogno di un solo pareggio in Costa Rica per certificare il biglietto per la Coppa del Mondo. Seguono Stati Uniti (21), Messico (21), Panama (17), Costa Rica (16), El Salvador (9), Giamaica (7) e Honduras (3). Dopo un brutto primo turno nell'ottagonale, il Costa Rica ha vinto 10 degli ultimi 12 punti ed è entrato in lotta, ma non ha praticamente margini di errore e dovrà chiudere questi ultimi tre giorni di marzo con un grande raccolto di punti se vuole optare per un biglietto diretto. La parola d'ordine della squadra costaricana è puntare ai 9 punti in disputa, compito non facile, in quanto riceverà il leader imbattuto Canada, visiterà domenica prossima il sempre difficile campo di El Salvador e chiuderà il mercoledì successivo in casa contro gli Stati Uniti. L'allenatore del Costa Rica, il colombiano Luis Fernando Suárez, ha elogiato il Canada mercoledì come «l'esempio stesso di cosa sia un lavoro ben fatto e un processo» e come «un buon esempio da emulare». «Il Canada si è evoluto e dobbiamo rispettarlo, ma non dobbiamo nemmeno aver paura di questo. Abbiamo qualcosa per sistemare le cose. Indipendentemente dalle strategie e dai sistemi, dobbiamo iniziare con il rispetto per il contrario, la conoscenza di come gioca, ma ci deve essere anche una buona proposta calcistica da parte nostra e che ci sia intelligenza», ha detto Suárez alla conferenza stampa pre-partita. Il Costa Rica avrà il suo roster stellare guidato dal portiere francese del PSG Keylor Navas, accompagnato da giocatori esperti come il difensore centrale Kendall Waston, il centrocampista Bryan Ruiz e l'attaccante messicano del Monterrey Joel Campbell. L'unica assenza sensata per il Costa Rica sarà quella dello spagnolo Levante Oscar Duarte, che è infortunato. Da parte sua, il Canada segnala la notevole perdita per motivi medici del terzino sinistro del Bayern Monaco, Alphonso Davies, che ha saltato gli ultimi giorni dell'ottagonale. «Ci sono molte cose in gioco per il Canada. Abbiamo iniziato questo round con la missione di qualificarci per la Coppa del Mondo 2022 e nulla è cambiato «, ha dichiarato l'allenatore canadese John Herdman sulla pagina della nazionale. Ha aggiunto che «c'è la possibilità di tornare a casa (domenica contro la Giamaica) e avere con i nostri tifosi il momento che abbiamo sempre sognato» e che «a causa di quell'obiettivo è che stiamo giocando in questa finestra». - Formazioni probabili: Costarica: Keylor Navas; Keysher Fuller, Francisco Calvo, Kendall Waston, Bryan Oviedo; Eltsin Tejeda, Orlando Galo, Bryan Ruiz; Joel Campbell, Johan Venegas e Jose Ortiz. Allenatore: Luis Fernando Suarez. Canada: Milan Borjan; Samuel Adekugbe, Richie Laryea, Scott Kennedy, Doneil Henry; Atiba Hutchinson, Stephen Eustatius, Liam Millar; Cyle Larin, Tajon Buchanan e Jonathan David. Allenatore: John Herdman. Arbitro: Honduregno Said Martinez. Stadio: Nacional Orario: 20.00 locali (02.00 GMT di venerdì). CAPO dmm/auto