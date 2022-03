Il circuito di Sepang si rinnova con la Coppa del Mondo fino al 2024, espandibile fino al 2026

Madrid, 23 Mar Il malese Sepang Circuit e Dorna Sports, l'organizzatore del Campionato del Mondo MotoGP, hanno confermato che il Sepang International Circuit rimarrà nel calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGP almeno fino al 2024 e in trattative per estendere l'accordo fino al 2026. Il Sepang Circuit è in calendario dal 1999 e si trova alla periferia della metropoli malese di Kuala Lumpur, ha due lunghi rettilinei con imponenti tribune e una combinazione di curve che lo hanno reso una delle icone del calendario di ogni stagione. Athan Shafriman Hanif, amministratore delegato del Sepang International Circuit, è stato grato per l'accordo, osservando che «con un afflusso di pubblico da record anno dopo anno, non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai fan di nuovo a Sepang dopo una pausa di due anni a causa della pandemia». Nel frattempo, Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports si è detto molto contento della ristrutturazione in quanto «La Malesia è un mercato vitale per la MotoGP ed è un piacere correre a Sepang e testimoniare l'incredibile passione dei tifosi che riempiono gli spalti». «Dopo essere stati in grado di tornare in Malesia per l'allenamento pre-campionato, non potremmo essere più ansiosi di correre di nuovo lì e non vediamo l'ora che arrivi il Gran Premio della Malesia e vedere i nostri tifosi malesi per molte altre stagioni», ha detto Ezpeleta. CAPO JLL/OG