I giocatori inglesi parleranno contro il Qatar

Londra, 23 Mar I giocatori della nazionale inglese si esprimeranno contro i problemi che affliggono il Qatar, il paese che ospiterà la prossima Coppa del Mondo, come spiegato dal capitano Harry Kane. Il giocatore del Tottenham Hotspur ha confermato che i giocatori della nazionale si sono incontrati questa settimana per decidere come evidenziare i problemi esistenti in quel paese e come possono aiutare a risolverli. «Noi giocatori non scegliamo dove si gioca la Coppa del Mondo», ha detto Kane in una conferenza stampa. «Quello che si può fare è concentrarsi sulle questioni importanti che non verrebbero discusse se lì non si tenessero i Mondiali», ha aggiunto. «Dobbiamo cercare di aiutare il più possibile a capire com'è la situazione e quali problemi ci sono. Non siamo esperti in questo settore, ma, come sempre, dobbiamo cercare di aiutare in ogni modo possibile. Usa la nostra piattaforma per fare quello che possiamo», ha sottolineato. «Da quello che ho capito, ci sono stati progressi nel Paese. Quello che spero è che quando si terranno i Mondiali, possiamo concentrarci sul Paese e risolvere i problemi che esistono da così tanto tempo», ha aggiunto Kane. L'attaccante ha anche spiegato che parlerà con altri giocatori della sua squadra e che cercheranno di avere un movimento unificato tra i giocatori. CAPO msg/ism