I fratelli latini che hanno trascorso 25 anni in prigione per omicidio sono stati scagionati

Los Angeles, 23 Mar Un giudice del Michigan ha annullato le sentenze di due fratelli latini che hanno trascorso 25 anni di carcere condannati all'ergastolo per lo stupro e l'omicidio di una donna nel 1995, e sono riusciti a riconquistare la loro libertà, avvocati dell'Innocence Project della Western Michigan University riportato oggi. Melvin e George DeJesus erano stati condannati per l'omicidio e lo stupro di Margaret Midkiff l'11 luglio 1995, anche se testimoni hanno testimoniato che i fratelli erano altrove quando il crimine è avvenuto nella città di Pontiac, Michigan. Inoltre non c'erano prove del DNA che li collegassero alla scena del crimine. Il giudice del tribunale della contea di Oakland, Martha Anderson, ha annullato le sentenze martedì a seguito della richiesta del direttore della Conviction Integrity Unit (CIU) del procuratore generale del Michigan Robyn Frankel, che ha anche chiesto il rigetto di tutte le accuse contro i fratelli. «Vorrei scusarmi per le azioni intraprese contro di te 25 anni fa. Sono stati loro tolti venticinque anni della loro vita che non possono essere sostituiti. Si spera che troveranno un certo conforto nel fatto che saranno in grado di riunirsi con la loro famiglia e iniziare a vivere una vita normale fuori dalle mura della prigione. Auguro loro tutto il meglio», ha detto Anderson agli imputati. I fratelli, che erano stati amici di Midkiff e della sua famiglia, sono stati condannati unicamente sulla testimonianza dello stupratore condannato Brandon Gohagen, 50 anni, il cui DNA è stato trovato sulla scena del crimine. Midkiff è stata trovata nel seminterrato di casa sua con una federa sopra la testa. L'autopsia ha mostrato che era stata presa a calci a morte. Gohagen affermò che i fratelli di Gesù lo avevano costretto a violentare Midkiff, che aveva 43 anni quando morì, ma che non l'aveva uccisa. Infine, si è dichiarato colpevole di omicidio di secondo grado e condotta sessuale criminale di primo grado in cambio della sua testimonianza contro i fratelli. Una giuria ha creduto alla testimonianza di Gohagen e nel dicembre 1997 i fratelli sono stati condannati all'ergastolo per omicidio di primo grado. L'Innocence Project presso la Western Michigan University (WMU-Cooley) Cooley School of Law e la Michigan Innocence Clinic, che rappresentavano i fratelli, hanno chiesto al CIU di indagare nuovamente sui casi. Dopo aver accettato la richiesta, la CIU ha intervistato numerosi testimoni e ha esaminato decenni di documenti che confermavano gli alibi dei fratelli per la notte dell'omicidio. Nuove prove mostrano che Gohagen era l'unico responsabile dell'omicidio di Midkiff, insieme ad altre 12 aggressioni sessuali nella città di Pontiac dagli anni '90. Durante l'udienza di martedì, Frankel ha offerto ai due latini le «più sentite scuse per tutti gli anni che hanno preso loro». In risposta, George DeJesus, 44 anni, si è detto «grato che la verità sia finalmente venuta alla luce». «Mi rendo conto che la giustizia per noi apre vecchie ferite alla famiglia Midkiff. Spero solo che un giorno le nostre famiglie possano guarire e possiamo avere una relazione», ha aggiunto. «Non ho animosità. Li conosco da quando avevo 8 anni. Siete come la mia seconda famiglia», ha detto Melvin DeJesus, 48 anni, rivolgendosi alla famiglia Midkiff. Tracey Brame, direttrice del WMU-Cooley Innocence Project, ha dichiarato: «Siamo felici che George possa dire di essere stato completamente scagionato dopo una lotta di quasi 25 anni per dimostrare la sua innocenza». «George e suo fratello Melvin hanno finalmente ricevuto giustizia», ha concluso. CAPO amv/msc (foto)