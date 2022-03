I domenicani Soto, Devers e Guerrero Jr. concordano i salari con le loro squadre

Copywriting Deportes, 22 Mar I giocatori dominicani Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. e Rafael Devers hanno raggiunto accordi con le loro squadre questo martedì per la prossima stagione di major league, evitando così l'arbitrato salariale. L'importo più alto tra i tre giocatori sarà ricevuto dal outfielder dei Washington Nationals Juan Soto, che la squadra si è impegnata a pagare 17,1 milioni di dollari per la campagna che inizierà il 14 del mese prossimo, secondo MLB.com. L'anno scorso Soto ha raggiunto una media di .311, con 29 fuoricampo e 95 RBI, ed è arrivato secondo nelle votazioni per il premio National League Most Valuable Player. Devers, dal canto suo, riceverà 11,2 milioni di dollari per aver difeso nuovamente la maglia dei Boston Red Sox, che ha portato alla postseason dello scorso anno. Il 24enne terzo base, che proviene dalla partecipazione al suo primo All-Star Game e dalla vittoria del suo primo Silver Bat, ha raggiunto una media di .279, con un record personale di 38 homer e 113 RBI nella campagna 2021. Guerrero Jr., che ha mostrato il risveglio della sua mazza nelle major lo scorso calendario, farà pagare 7,9 milioni per aver distrutto il campo della MLB nella stagione 2022 con i Toronto Azulejos. Il figlio dell'ex major league Vladimir Guerrero, ha messo le migliori statistiche della sua giovane carriera nell'ultimo concorso quando ha accumulato una media di .311 con 48 fuoricampo e 111 RBIs, che lo hanno portato ad essere secondo nelle votazioni per il premio Most Valuable Player nella American League. CAPO hr/rsl/auto