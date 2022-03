I Coldplay portano il pubblico dominicano nella stratosfera

Maria Montecelos Santo Domingo, 23 Mar La band britannica Coldplay ha portato il pubblico dominicano nella stratosfera con il concerto che hanno tenuto questo martedì a Santo Domingo come parte del loro tour «Music of the Spheres», uno spettacolo che offre molto di più della musica. Una messa in scena colorata, con proiezioni, luci laser, pirotecnici, razzi e coriandoli ha fornito agli spettatori infiniti stimoli paralleli all'esibizione di Chris Martin e dei suoi, che hanno dato il via al concerto con il tema che dà il titolo a questo tour, ricco di messaggi a favore della cura del ambiente. Lo Stadio Olimpico nella capitale dominicana era un piccolo universo pieno di stelle, suggerito dai braccialetti a LED indossati dai partecipanti e che cambiavano il loro tono al ritmo di successi di diverse epoche del gruppo, come «Viva la vida», «Higher Power», «Yellow» o «Clocks». Martin ha sudato la camicia, tanto devoto al pubblico quanto il pubblico a lui. Se il cantante chiedeva al pubblico di alzare la mano, alzarli, se chiedevano loro di saltare, saltavano e se chiedevano loro di rinunciare al cellulare almeno per una canzone, il pubblico, obbediente, li teneva. Si sforzò anche di affrontare la competizione in spagnolo fino a quando il gruppo non lasciò il palco, a quel punto l'auditorium, cantando il più suonato oh, oh, oh nella storia («Viva la vida»), fece riapparire la band per compiacere i fan con diversi bis, ma non nel posto previsto. In attesa del palco principale e della struttura satellitare ad esso collegata da una passerella in cui Martin ha viaggiato più di un modello in una settimana della moda, ci è voluto del tempo perché i partecipanti si rendessero conto che il leader della band si trovava in un altro luogo inaspettato. In una terza struttura di piccole dimensioni, e dopo aver chiesto (questa volta in inglese) che il pubblico invii le proprie energie in un mondo che sta attraversando un momento difficile, ha sorpreso il pubblico con alcuni versi della canzone «Bachata rosa» di Juan Luis Guerra, che ha eseguito accompagnato solo una chitarra acustica. La canzone «Biutyful», suonata in duetto con un burattino, ha messo fine (questa volta lo fa) a circa due ore di energia positiva e ad alcuni momenti marziani, in quella che è stata la prima esibizione dei Coldplay nella Repubblica Dominicana. È stato anche il loro primo concerto «carbon neutral» nei Caraibi, poiché la band ha chiesto agli organizzatori di riciclare i rifiuti di plastica, cartone o altri materiali generati durante la loro esibizione. In effetti, la band fa tutto il possibile per ridurre al minimo le emissioni inquinanti in questo tour, iniziato il 18 marzo in Costa Rica, e che lo porterà in Messico, Stati Uniti, Germania, Polonia, Francia, Belgio, Scozia, Inghilterra e Brasile. mmv/lml (foto)