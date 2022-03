Going for Mexico ha avvertito un"azione legale dopo che Delfina Gomez ha annullato la discussione sulle scuole

CIUDAD DE MÉXICO, 15FEBRERO2021.- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, encabezó la conferencia mañanera en Palacio Nacional. Lo acompañaron Ricardo Sheffield Padilla, titular de Profeco, quien dio el quién es quien en los precios de la gasolina. También estuvieron presentes Esteban Moctezuma, quien deja la SEP para irse como embajador a Washington. Delfina Gómez fue ratificada por el ejecutivo como la titular de la Secretaría de Educación Pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Dopo aver appreso della pubblicazione di un accordo che elimina, a livello federale, il programma Full-Time Schools (PETC), la Coalizione Va por México alla Camera dei Deputati ha esortato il capo del Segretario della Pubblica Istruzione (SEP), Delfina Gómez Álvarez, per incontrare il Consiglio di Coordinamento Politico (Jucopo) a San Lázaro.

E il 22 marzo, la segretaria ha annullato l'incontro con i membri di Jucopo, con la motivazione che non aveva gli elementi necessari per l'incontro con i legislatori, quindi ha chiesto un'altra settimana.

Di fronte a ciò, Luis Espinosa Cházaro, coordinatore dei deputati del Partito della Rivoluzione Democratica (PRD), ha affermato che non esiste una data specifica in cui il funzionario verrebbe a incontrare la camera bassa e i legislatori del Comitato speciale, che è stato formato per analizzare il scomparsa del programma School of Time Complete.

La segretaria ha annullato l'incontro perché non aveva gli elementi necessari per l'incontro (EFE/Luis Ramírez)

Il perredist ha avvertito che se continuano a posticipare o non partecipare alla chiamata, la questione passerà alla sessione plenaria per prendere le decisioni che corrispondono costituzionalmente e legalmente.

Pertanto, ha detto che nel caso in cui il segretario non si presenti alla riunione, il suo gruppo parlamentare chiederà di comparire prima della sessione plenaria di San Lazaro su questo programma che ha beneficiato 3,6 milioni di ragazze e ragazzi nell'istruzione di base.

Il perredist ha avvertito che se la chiamata continua a essere rinviata, la questione passerà alla sessione plenaria (Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.com)

«Faccio un appello molto rispettoso alla segretaria per partecipare a questo invito, in modo che nel più breve tempo possibile le scuole a tempo pieno possano essere reintegrato o sostituito da un programma che avvantaggia quasi 4 milioni di bambini», ha detto.

Il legislatore ha aggiunto che è importante che la presenza del segretario non sia più rinviata, poiché ha assicurato che «c'è un grande malcontento sociale» da parte dei genitori riguardo alla cancellazione del programma. «Volevamo evitare che questo diventasse politicizzato perché quello che vogliamo è che i bambini ne traggano beneficio», ha detto.

Espinosa Cházaro ha parlato del loro incontro a San Lazaro con la segretaria Delfina Gómez (Foto: María Martínez/Cuartoscuro.com)

Va ricordato che il 15 marzo Espinosa Cházaro ha parlato dell'incontro a San Lazaro che hanno avuto con La segretaria Delfina Gomez.

In una conferenza stampa, il coordinatore del PRD ha indicato che la proposta per il Ministro della Pubblica Istruzione di partecipare e spiegare la scomparsa del programma è stata fatta dal suo banco, e ha avuto l'approvazione di Morena e di tutti i partiti politici.

All'incontro, previsto per il 22 marzo alla Camera dei Deputati, sarebbe stato interrogato sulla sorte dei 3,6 milioni di bambini e adolescenti che hanno beneficiato del programma.

«Ci chiederemo perché un programma che stava crescendo e che era ben qualificato, con uno standard, con trasparenza, con risultati, scomparirà e chiederemo dov'è stato destineranno le risorse, dicono di non sapere, il problema che nel bilancio per il 2022 è stato etichettato come un importante risorsa per le scuole a tempo pieno, e sappiamo che con il background che ha in Texcoco, la segretaria Delfina Gómez non ha la migliore reputazione per la gestione delle risorse», ha detto Espinosa Chazaro.

