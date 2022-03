Gli Stati Uniti confermano che la Russia ha fornito un elenco di persone sgradite

Washington, 23 Mar Il governo degli Stati Uniti ha confermato mercoledì che la sua ambasciata a Mosca ha ricevuto una lista di diplomatici dichiarati sgraditi dal ministero degli Esteri russo. «Questo è l'ultimo passo inutile e improduttivo della Russia nelle nostre relazioni bilaterali», ha lamentato un portavoce del Dipartimento di Stato in una dichiarazione. Gli Stati Uniti hanno esortato la Russia a «porre fine alle espulsioni ingiustificate» dei suoi diplomatici e del personale dell'ambasciata. La fonte statunitense ha ritenuto che «ora più che mai è fondamentale che entrambi i paesi abbiano il personale diplomatico necessario per facilitare la comunicazione tra i due governi». Il ministero degli Esteri russo ha riferito mercoledì di aver consegnato agli Stati Uniti un elenco di diplomatici statunitensi dichiarati persone sgradite, che devono lasciare il paese in risposta all'espulsione da parte di Washington dei funzionari russi dalla missione permanente del paese alle Nazioni Unite. «Il 23 marzo, un alto funzionario della missione diplomatica degli Stati Uniti a Mosca, che è stato convocato al Ministero degli Affari Esteri, ha ricevuto una nota con un elenco di dipendenti diplomatici statunitensi dichiarati infelici», ha detto la diplomazia russa in una breve dichiarazione. Gli Stati Uniti hanno deciso all'inizio di questo mese di espellere un funzionario russo che lavorava per le Nazioni Unite e accusato di agire come «agente dell'intelligence» per Mosca. In precedenza, Washington aveva dichiarato dodici diplomatici della missione russa presso le Nazioni Unite persone sgradite che accusava di «spionaggio» e che aveva dato fino al 7 marzo per lasciare il Paese. La tensione internazionale è salita alle stelle a livelli mai visti dalla guerra fredda da quando la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina il 24 febbraio.

