Ghostwire: Tokyo: i personaggi della mitologia giapponese che hanno ispirato il gioco

Mancano pochi giorni all'uscita ufficiale di Ghostwire: Tokyo, il videogioco che racconta un'avventura paranormale ispirata agli yokai giapponesi. Kenji Kimura (game director) e Yoshifumi Hattori (lead character design artist) hanno raccontato le caratteristiche dei loro mostri preferiti sul portale ufficiale PlayStation.

Nell'immaginario del videogioco, tutte queste creature mitologiche invadono le strade di Tokyo dopo la misteriosa scomparsa degli abitanti umani del mondo. I giocatori dovranno indagare insieme al loro alleato detective KK come dare la caccia ai responsabili dell'incidente.

Secondo Kimura, parte del fascino della sua storia deriva dalla possibilità di visitare la moderna capitale giapponese con creature mitiche che si sono adattate alla vita tecnologica del 21° secolo (con le loro particolarità spirituali, ovviamente). Mentre alcuni sono una minaccia per gli esseri viventi, altri yokai possono essere alleati cruciali per determinate missioni.

KUSAKE-ONNA

All'interno del folklore giapponese, la kuchisake-onna è uno spirito malevolo che prende la forma di una donna che si copre il viso con una maschera e porta un oggetto appuntito nascosto tra le mani.

La leggenda narra che questi yokai inseguano le persone che vagano da sole per le strade del Giappone e iniziano il loro attacco chiedendo loro se la considerano «una bella ragazza». Se le vittime rispondono sì, la creatura scopre il suo volto e rivelerà che gli angoli della sua bocca sono aperti da un orecchio all'altro. Con un sorriso macabro, chiede loro di nuovo la stessa cosa e se la persona urla spaventata, la kuchisake-onna li uccide.

In caso di risposta affermativa, lo yokai procede a sfigurare il volto della sua vittima. La leggenda descrive che il modo per evitare le conseguenze è lanciare caramelle dure, soldi o entrare in un negozio di cosmetici.

«Ciò che alla fine ha portato alla loro inclusione è stato il fatto che non sembrano mostri a prima vista, proprio come donne normali in cappotto. Come tali, completano uno dei nostri obiettivi per il gioco: ritrarre l'inquietante e lo straordinario all'interno di ambientazioni completamente ordinarie», ha descritto Kimura a proposito del kuchisake-onna.





TANUKI

I simpatici Tanuki prendono la forma delle specie di procioni giapponesi e sono spiriti amichevoli che amano il sake (bevande alcoliche giapponesi).

Questi yokai possiedono potenti abilità magiche e possono trasformarsi in qualsiasi forma umana. Nella narrazione di Ghostwire: Tokyo, troverai un gruppo di ragazzi persi per le strade con cui devi fare i conti. Questa opportunità viene colta dai Tanuki per infastidire i giocatori e ne trarranno persino vantaggio per assumere una forma insospettata e distrarli dalla loro missione principale.

«Abbiamo dato loro un modo particolare di parlare facendo usare il dialetto regionale che prevale nella parte del Giappone famosa per le leggende tanuki», ha detto Kimura.

NEKOMATA

Gli spiriti Nekomata sono famosi per illustrare libri del periodo giapponese Edo (1600-1868). Questi yokai a forma di felino a due code possono essere sia malvagi che personaggi molto fedeli ai loro proprietari.

All'interno del videogioco, sono responsabili dei chioschi della città e forniscono rifornimenti ai giocatori purché possano pagarli con una valuta chiamata Meika che si ottiene completando le missioni. Naturalmente, possono anche richiedere oggetti speciali e assegnare più compiti ai protagonisti già impegnati.

«L'idea originale era quella di creare negozi dove il giocatore potesse camminare quando aveva bisogno di una pausa esplorando la città e combattendo contro i visitatori. Abbiamo pensato che sarebbe stato fantastico se i negozi potessero avere qualcosa in grado di rassicurare il giocatore ed è così che abbiamo finito per avere nekomata che si occupavano dei negozi «, ha detto il direttore del gioco.

KAPPA

Questo tipo di yokai si nutre di vari immaginari paranormali giapponesi e risponde anche a una serie di regole spirituali sull'esistenza dell'anima umana. Nonostante la loro meccanica soprannaturale, i kappa sono creature amichevoli ma pericolose.

Con caratteristiche umanoidi, queste creature sono a forma di tartaruga e coprono il loro corpo con una specie di conchiglia. In cima alla testa hanno una specie di punto calvo che rivela che sono pieni d'acqua.

Nella mitologia, se le persone incontrano una kappa (e riescono a impedirle di affogarla in qualche fiume), possono inchinarsi a cui la creatura si sente obbligata a rispondere. In tal modo, sarà completamente paralizzato e senza la possibilità di inseguire nessuno.

«I kappa nel nostro gioco sono una varietà che le persone immaginano nella loro mente, tra cui la solita testiera e il guscio. Quando si tratta di dettagli più fini e altre cose, aggiungiamo elementi che sono più comunemente visti nei disegni di creature realizzati al di fuori del Giappone «, ha affermato Hattori.

BALLERINA DEL SOLE (o Teru Teru Bozu)

Mentre Ghostwire: Tokyo li considera una minaccia che tende un'imboscata ai giocatori dall'alto, i teru teru bozu sono bambole tradizionali che vengono appese come amuleto per promuovere il bel tempo.

«Per Ghostwire: Tokyo, è stato importante per noi ritrarre ciò che è inquietante e straordinario all'interno di ambientazioni del tutto ordinarie. Gli amuleti teru-teru bōzu ne sono un esempio. In Giappone, questi sono bersagli appesi sotto la grondaia degli edifici per proteggerli dalla pioggia e invitare fortuna. Tuttavia, visti in modo diverso, sembrano bambole appese al collo», ha detto Kimura.

Ghostwire: Tokyo uscirà il 25 marzo su PlayStation 5 e PC. I giocatori PlayStation Plus possono ricevere uno sconto del 10% sul preacquisto della versione digitale del gioco sul PlayStation Store.

