Fundéurae: Giornata mondiale della meteorologia: le chiavi per una buona scrittura

Madrid, 23 marzo (EFE). In occasione della celebrazione della Giornata meteorologica mondiale, con lo slogan «Early warning and early action», la Fondazione per lo spagnolo urgente (Fundéurae), promossa dall'Agenzia EFE e dalla SAR, offre alcune raccomandazioni su questioni correlate che possono sollevare domande. 1. «Organizzazione meteorologica mondiale (OMM)» Il nome spagnolo dell'istituzione organizzatrice è, come appare nei suoi stessi documenti, «Organizzazione meteorologica mondiale», non «Organizzazione meteorologica mondiale», e il suo acronimo è «OMM». 2. «Giornata meteorologica mondiale», con capitali inizialiIl nome del giorno è scritto con le iniziali maiuscole in tutte le sue parole: «Giornata meteorologica mondiale». 3. «Meteorologia», non «meteorologia» «meteorologia» è la «scienza che si occupa delle meteore, cioè dei fenomeni atmosferici», quindi la forma «meteorologia» non è corretta. 4. «Meteo» e «climatologia» non sono sinonimi.Lo stato atmosferico è chiamato «meteo», mentre «climatologia» è la «scienza che studia e classifica i climi, cioè i tipi di tempo usuali in luoghi diversi»; quindi, la cosa appropriata è «La stazione sciistica rimane chiusa a causa del maltempo» e non «La stazione sciistica rimane chiusa a causa di condizioni meteorologiche avverse». 5. «Idrologico», «idrologico» e «idraulico» «Idrologico» si riferisce alle proprietà dell'acqua e alla sua distribuzione naturale sulla Terra («ciclo idrologico»); «acqua», a ciò che è correlato all'acqua («risorse idriche»), e «idraulico», allo studio dell'equilibrio e del movimento dell'acqua, nonché all'ingegneria della sua idraulica di stoccaggio e conduzione («pompa»)»). 6. Usi di «precipitazione» Pioggia e neve non «precipitano» o «precipitano», ma cadono; inoltre, «precipitare», a differenza di «pioggia» o «neve», non è un verbo impersonale, quindi la cosa appropriata è dire «oggi ci saranno piogge (o pioggia, neve...) in tutto il paese» e non «oggi correrà in tutto il paese» e non «oggi si precipiterà in tutto il paese». 7. «Pioggia da pesante a molto pesante» Quando si esprime una gamma di intensità di pioggia con la correlazione «da... a...», è opportuno mantenere entrambe le preposizioni: «Si raccomanda che la popolazione prenda precauzioni contro piogge da pesanti a molto intense», piuttosto che «... in caso di pioggia da pesante a molto forte». 8. «Registrati», piuttosto che «raccogliere», per la pioggia Nessuno dei significati di «collezionare» nel dizionario accademico — che di solito coinvolge, soprattutto, le idee di conservazione, conservazione, raccolta e protezione — si applica all'indicazione della quantità di acqua che è caduta, poiché normalmente scorre o filtra nel terra. È probabile che, quando si utilizza questo verbo, si stia pensando ai pluviometri, cioè ai dispositivi che raccolgono una piccola parte della pioggia per la misurazione. Tuttavia, sebbene questo trasferimento di significato sia consentito, la sua applicazione per segnalare la pioggia caduta è ancora un'inesattezza, quindi si raccomanda di non abusare del verbo «raccogliere» invece di altri come «registro». 9. «Litri per metro quadrato», non «per metro quadrato» L'unità appropriata per misurare la quantità di precipitazioni cadute in un punto particolare è «litri per metro quadrato», con la seconda parte singolare, non «litri per metro quadrato». La FundéuraE (www.fundeu.es), promossa dall'Agenzia EFE e dalla Royal Spanish Academy (RAE), ha come obiettivo principale l'uso corretto dello spagnolo nei media. feu/cc