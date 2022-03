Film «Sul limite della vendetta»: privilegio americano e migrazione

Monica Rubalcava Città del Messico, 23 Mar Prima che Donald Trump arrivasse alla presidenza degli Stati Uniti nel 2017 e dopo il suo mandato fino ad oggi, la migrazione tra Messico e Stati Uniti è stata una questione latente e urgente da affrontare. Ecco perché il film «On the Limit of Vengeance» («No Man's Land») cerca di mettere in discussione l'opinione che gli americani hanno dei migranti messicani. «Ho scritto questo film cinque anni prima dell'era Trump, poi il problema è diventato notizia (...) Quando Trump è diventato presidente, ha portato la questione nella mente della gente e non in senso positivo. Quello che posso salvare da questo, è che almeno la gente ora sta parlando di questo argomento», dice questo mercoledì in un'intervista a Efe Jake Allyn, attore e sceneggiatore del film insieme a David Barraza. Se si tratta di una futura promessa del baseball, la vita di Jackson (Allyn), un giovane americano in procinto di lasciare la sua casa, prenderà una piega inaspettata dopo aver vissuto una notte tragica che cambierà non solo la sua vita, ma quella della sua famiglia. Sentendosi minacciato da un gruppo di migranti che si avvicinano alla sua proprietà al confine tra Texas e Messico, Jackson spara e uccide un bambino. Le sue azioni lo porteranno a fuggire e in quell'esperienza di fuga conoscerà la parte del Messico di cui non si parla nel suo paese. «Comincio da ragazzo che può essere concepito come razzista, ma che si innamora quando fa il viaggio in Messico», dice Jake. NIENTE DI BUONO O CATTIVO Per Esmeralda Pimentel, un'altra attrice della storia, la cosa più importante del film - che uscirà nelle sale nazionali questo giovedì - è che sottolinea l'umanità di tutti i personaggi che presenta. «Mi sembra che l'intero film rompa gli stereotipi dei buoni e dei cattivi e tutti questi pregiudizi che abbiamo (...) In fin dei conti, sono tutte persone con sogni che hanno commesso errori, che hanno convinzioni radicate e che le stanno cambiando. Personaggi con dolore, e in questo assomigliamo tutti a loro», confessa nella stessa intervista Pimentel. Secondo Jake, la sua intenzione principale nel presentare questo progetto è cambiare la prospettiva e porre fine agli stereotipi che le persone hanno del Messico in paesi come il suo. «La maggior parte degli americani vede solo il confine e le spiagge, ma il Messico ha molto di più da offrire. Gli americani sono un po' sciocchi e non vogliono cambiare preconcetti e pregiudizi, e anche il mio personaggio li ha, ma cambia perché si innamora del Messico», spiega l'attore texano, che ha vissuto per un po' in Messico prima di girare il film. FORZA E PERSEVERANZA Esmeralda è Victoria nel film, una donna «estremamente forte» che aiuterà con un po' di scetticismo il «güero» che si è avvicinato a lei e alla sua famiglia per chiedere loro un lavoro. «È una donna che ha combattuto per ciò che ha molto duramente e sa che lo fa anche la sua famiglia e che apprezza la lotta, ecco perché non le apre le porte come se nient'altro, ma piuttosto si guadagna il suo posto. Quello che ammiro di più di lei è la sua forza», dice. Da parte sua, Jake ammira il cuore sincero di Jackson, la sua capacità di cambiare e che nonostante le circostanze ostili che attraversa, cercherà di fare la cosa giusta. «Non si arrende, non si tira indietro (...) Spero che questo sia un riflesso del problema dell'immigrazione. Non so se possiamo scriverlo, ma almeno possiamo dimostrare che non ci arrenderemo e mostreremo questa speranza», dice. Il film è stato realizzato con una coproduzione tra Stati Uniti e Messico, e presenta anche interpretazioni di Ofelia Medina, Jorge A. Jiménez, Andie MacDowell e Fernando Cuautle, tra gli altri. CAPO mrl/mqb/lll (foto) (video)