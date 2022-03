Eriksen, guarito dal covid-19, potrebbe tornare in Danimarca sabato

Recuperato dal covid-19, Christian Eriksen potrà tornare ad allenarsi giovedì con la Danimarca e potrebbe firmare il suo grande ritorno con la maglia della Danimarca sabato, ha annunciato mercoledì l'allenatore Kasper Hjulmand.

Nove mesi dopo il suo arresto cardiaco nel bel mezzo del campionato europeo, che ha richiesto l'introduzione di un regolatore cardiaco, Eriksen è stato convocato la scorsa settimana per due partite amichevoli, sabato contro l'Olanda, e martedì contro la Serbia a Copenaghen.

Un test positivo per covid ha minacciato di ritardare il suo ritorno.

«Molto probabilmente, inizierò come sostituto contro l'Olanda, e poi vedremo come andrà ad Amsterdam. Ma sarà disponibile al 100% a tornare in patria» contro la Serbia, ha detto Kasper Hjulmand durante una conferenza stampa con i media danesi.

Eriksen, che sta attualmente giocando per il Brentford inglese in Premier League, si unirà alla nazionale danese, attualmente concentrata in Spagna, mercoledì, e potrebbe allenare giovedì, la federazione ha confermato all'AFP.

«Dobbiamo parlare di quello che è stato in grado di fare con il Brentford, dove domenica ha ricominciato ad allenarsi. Prima di allora, ha perso l'allenamento per quattro giorni. Quindi vedremo cosa è stato in grado di fare», ha detto Hjulmand.

Il giocatore danese di 30 anni vive con un defibrillatore interno dall'incidente cardiaco avvenuto il 12 giugno contro la Finlandia, nel campionato europeo.

Quel giorno, rimase incosciente sull'erba per lunghi minuti, con gli occhi scioccati dei suoi compagni di squadra, dello stadio e di milioni di spettatori, prima di riprendere conoscenza dopo un salvataggio di emergenza.

Eriksen (109 partite per la nazionale, 36 gol) torna nella squadra danese, che ha brillato in suo onore durante il campionato europeo (eliminato in semifinale) e si è qualificata per la Coppa del Mondo 2022, che si svolgerà in Qatar alla fine dell'anno.

