Eduardo Yáñez si è detto vittima di abusi: «In innumerevoli occasioni»

Eduardo Yáñez si è unito alla lista delle celebrità che hanno in qualche modo espresso la loro opinione sul caso di Sasha Sokol e Luis de Llano, perché in questa occasione il popolare attore di telenovela ha espresso il suo punto di vista sulle accuse di abuso che sono state presentate nel mondo dello spettacolo messicano, sebbene non abbia limitato il soggetto alle sole figure perché per lui è qualcosa che può essere presentato in tutte le sfere sociali, indipendentemente dal sesso.

Il protagonista di Televisa non ha taciuto e prima di menzionare di aver pensato all'argomento che ha generato grandi polemiche nel pubblico messicano, Yáñez ha confessato che anche lui è stato vittima di abusi in «innumerevoli occasioni», ma non era interessato a parlarne più visto che quando è non ci sono più molto senso, così come non vorrebbe che molte persone al di fuori della sua vita scoprissero qualcosa, quindi senza motivo parlerebbe.

«In innumerevoli occasioni è [...] Nei miei casi... Non mi interessa dire alla gente i miei pediatri, li risolvo da solo», ha commentato l'attore prima della TV Azteca del mattino, Venga La Alegría, di fronte all'onda generata che è stata applaudita da attori e attrici veterani che sono felici che gli abusi e i maltrattamenti siano finalmente smascherati.

L'attore ha assicurato che non ne parlerà più Foto: Instagram/ @eduardoyanezofc

L'attore di melodrammi come True Loves, Wild Heart e Amores Con Trampa ha assicurato che questo tipo di pratiche deplorevoli non si verificano solo nelle stazioni televisive, nelle emittenti, nei giornali o nei media in generale, poiché principalmente le donne all'interno di qualsiasi commercio affrontano sempre situazioni del genere, per le quali, anche se anche gli uomini possono soffrirne, gli piace soprattutto per loro che la società messicana si stia «svegliando» e rompendo con quelle catene di azioni negative.

«Non dico che solo nel mondo dell'arte o nel mondo dello spettacolo sia l'unico ad essere esposto a questo. Esiste negli ospedali, nelle banche, nelle industrie, nelle fabbriche dove le donne, i giovani o gli uomini sono esche per altre persone che si dedicano a molestare e abusare degli altri, non è qualcosa di esclusivo per noi», ha aggiunto.

Il caso Sasha Sokol contro Luis de Llano continua a generare polemiche Foto: archivio

Per Eduardo Yáñez, l'apertura sociale che si è generata negli ultimi anni grazie ai grandi movimenti sociali guidati da grandi donne - come il femminismo - o anche alcune minoranze che mostrano sempre più di essere tutt'altro che una minoranza - come la comunità LGBT+ - hanno permesso agli artisti di esprimere tutto tipi di abusi come è successo da quando Sasha Sokol ha denunciato pubblicamente Luis de Llano.

«L'apertura che esiste per tutti i tipi di argomenti fa sì che molti colleghi e colleghi osino parlare di cose che hanno vissuto in passato o abusi che hanno vissuto in passato e dove in quel passato non era tanto quanto dirlo», ha detto prima di condannare: «All'abusivo che è incasinato e gli abusati che speriamo trovino riposo nella sua mente, in un certo senso che giustizia è stata fatta», ha concluso.

Ecco come sarà l'attore nel suo film (Foto: Instagram/ @eduardonanezofc)

L'attore interpreterà una donna nel film intitolato The Uncle, che uscirà il 25 marzo 2022 da Primevideo. In esso, Eduardo Yáñez condividerà i crediti con José Eduardo Derbez e Ariadne Díaz. Sebbene abbia assicurato che farà tutto nel modo più rispettoso, se è stata una grande sfida nella sua carriera professionale:

«Avendo accettato il personaggio, ho accettato che dovevo trasformarmi, questo è mentalmente. Indossa vestiti, parrucca, trucco, tacchi», ha rivelato alla trasmissione televisiva messicana Sale El Sol.

