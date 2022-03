Ednaldo Rodrigues, nuovo presidente della Confederazione brasiliana di calcio

Rio de Janeiro, 23 Mar Il leader dello sport Ednaldo Rodrigues è stato eletto questo mercoledì come nuovo presidente della Confederazione calcistica brasiliana (CBF) a seguito della crisi causata dagli scandali che hanno coinvolto i suoi predecessori, l"ultimo dei quali, Rogerio Caboclo, è stato rimosso per assedio sessuale e morale. Rodrigues, che è stato presidente ad interim della CBF a Caboclo e che per otto anni ha comandato la Federcalcio dello Stato di Bahia, ha vinto 137 dei 141 possibili voti in un'elezione tenutasi questo mercoledì a Rio de Janeiro. Il leader è stato eletto per un mandato di quattro anni, fino al 2026, quindi dirigerà l'organo di governo del cinque volte campione del mondo di calcio durante la Coppa del Mondo 2022 (Qatar) e fino a due mesi prima della Coppa del Mondo 2026 (Stati Uniti, Messico e Canada). Rodrigues, 68 anni, succederà a Caboclo, di cui è stato vicepresidente e che è stato destituito dalla Confederazione con l'accusa di assedio morale e sessuale mosso da due funzionari dell'entità. Sarà anche il successore di tre leader che hanno provocato scandali di corruzione e che la FIFA ha sanzionato con la loro totale esclusione dal calcio: Ricardo Teixeira, José María Marín e Marco Polo Del Nero. Degli ultimi quattro presidenti della Confederazione, tre non hanno completato il loro mandato. Rodrigues, che era l'unico candidato candidato alla presidenza, ha ricevuto il sostegno di 26 delle 27 confederazioni calcistiche regionali del Brasile. L'unica federazione che non lo ha sostenuto è stata quella dello stato di Alagoas, guidata da Gustavo Feijó, il suo principale avversario, che non ha ottenuto consensi per candidarsi alla sua candidatura e che ha cercato di interrompere le elezioni con rimedi giudiziari. Ha anche ricevuto il voto dei venti club della prima divisione e 19 dei 20 nella seconda divisione. L'unico voto che non ha ricevuto è stato quello di Ponte Preta, annullato per problemi burocratici. Questo ampio sostegno rifletteva la loro posizione favorevole a dare ai club più voce e diritti, tra cui la promozione della creazione di un campionato in Brasile in modo che il torneo nazionale non dipenda più dalla CBF. Rodrigues, il primo uomo di colore a guidare la Confederazione, ha detto di aver subito pregiudizi durante il processo elettorale perché era nero e perché proveniva da uno Stato nord-orientale, la regione più povera del Brasile. «I club e le federazioni hanno detto no ai pregiudizi. Voglio chiedere che questa entità sia una delle sue affiliate, le squadre di calcio brasiliane, e che nessuna interferenza esterna possa influire sulle sue prestazioni. Che i club abbiano una voce e non solo un voto», ha detto in un breve discorso dopo essere stato proclamato presidente. «Perché il Brasile non ha mai avuto un campionato? Darà più condizioni al calcio brasiliano», ha aggiunto, sostenendo una delle maggiori richieste dei club. Nonostante ci sia stata una sentenza di un tribunale di Alagoas che sospende le elezioni a causa di presunte irregolarità, la Commissione elettorale della CBF ha deciso di continuare il processo con l'accusa di non essere mai stata informata della decisione giudiziaria e di avere un accordo con la Procura per svolgere le elezioni. Come leader della Federazione Bahia fino al 2019, Rodrigues è stato caratterizzato dal suo lavoro a favore del calcio femminile e delle categorie giovanili. CAPO cm/ed/auto