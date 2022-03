De Tomás sogna la Coppa del Mondo: «Sarebbe il più grande risultato della mia carriera»

Las Rozas (Madrid), 23 Mar Raúl de Tomás, attaccante internazionale dell'Espanyol, ha una sfida, conquistando un posto tra gli eletti che rappresenteranno la squadra Spagnola nella Coppa del Mondo del Qatar che si terrà il prossimo novembre, che ha assicurato sarebbe «il più grande risultato» della sua carriera. «Essere in una Coppa del Mondo sarebbe il risultato più grande per me nella mia carriera sportiva e nella mia vita personale. Nel caso non succeda, sosterrò e incoraggerò la nazionale come ho sempre fatto», ha detto in un'intervista a 'The Sports Club'. De Tomás riconosce che giocare in un club come l'Espanyol può fargli male per conquistare il posto. «In un certo senso può far male, perché alla fine le squadre principali hanno più competizioni, più partite e più opportunità di segnare. Sì, può influenzare, ma devo adattarmi a quello che ho ed è così che sono riuscito a far parte della nazionale con l'Espanyol». Dopo la sua prima esperienza da internazionale assoluto, l'attaccante è grato all'allenatore Luis Enrique Martínez e «a tutto il suo staff tecnico», per la fiducia in una seconda chiamata in cui cercherà di segnare i suoi primi gol nelle amichevoli contro Albania e Islanda. Infatti, la prima delle partite si gioca a Barcellona, allo stadio Espanyol, dove Raúl de Tomás è orgoglioso di guidare il progetto del club. «Sono un vincitore, mi piacciono le grandi sfide ed è un privilegio per me essere un'icona in questo club. Il mio obiettivo è migliorare ogni giorno e aiutare il club a crescere per il futuro». Prima di raggiungere i momenti migliori della sua carriera, De Tomás ha dovuto superare altri di cui non ha una buona memoria. «Il mio momento peggiore è stato al Benfica. sono stati sei mesi molto intensi in negativo. E il mio momento migliore sono diversi, quando ero al Rayo Vallecano, nell'accademia del Real Madrid, ora all'Espanyol. Rimango con il presente». L'attaccante ha rivelato due pratiche che lo hanno aiutato a migliorare come professionista. «La boxe ti dà cose diverse da quelle che ti dà la meditazione. Con la boxe ho quella liberazione in modo da poter lasciare andare la tensione che potresti avere di giorno in giorno e la meditazione ti calma totalmente e serve anche a mettere in pausa lo stress che tutti abbiamo nella nostra testa». CAPO mm/ea