COVID-19: Nuevo León discute dell'eliminazione dell'uso obbligatorio di rivestimenti per il viso per qualsiasi spazio

Il governatore di Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha annunciato che la sua amministrazione sta valutando la possibilità di dichiarare facoltativo l'uso di maschere in qualsiasi spazio (aperto o chiuso).

Dato il calo dei casi di COVID-19, il 13 marzo è entrata in vigore l'eradicazione dell'uso obbligatorio di maschere per recinti esterni - annunciato il 10 marzo dal presidente emecista -, rendendo l'entità la prima nella Repubblica messicana ad attuare tale mandato.

Così, poco più di una settimana dopo, il governatore ha riferito di aver incaricato il Ministero della Salute dello Stato di proporre al Comitato di estendere la misura ad altri spazi «in virtù dei risultati molto positivi» registrati.

«Oggi chiedo alla dottoressa Alma di (...) proporre alla commissione cosa possiamo ancora andare avanti; cos'altro possiamo coprire; quali spazi o luoghi possiamo espandere», ha detto in una conferenza stampa il 22 marzo.

Samuel Garcia. Foto: @samuel_garcias

Samuel García ha chiarito che la proposta sarà sottoposta all'analisi di un comitato sanitario e di un altro di esperti il cui verdetto, una volta approvato, sarà quello che rappresenterà l'analisi della sua applicazione all'interno del governo: «Non dipende da Samuel», ha sottolineato.

Per la prima volta nell'intera pandemia, il 21 marzo, i 32 stati della Repubblica Messicana sono entrati nel semaforo verde epidemiologico (a basso rischio) ) di COVID-19, che sarà valido fino al prossimo 03 aprile.

Ciò confermerebbe la fine della «quarta ondata» di infezioni registrate all'inizio del 2022 e caratterizzate dalla predominanza della variante Ómicron. Pertanto, diverse entità hanno determinato il rendimento totale delle attività, nonché l'uso facoltativo di rivestimenti per il viso, come nel caso di Nuevo León e Quintana Roo.

(Foto: Cuartoscuro)

La seconda entità per eliminare l'uso obbligatorio delle maschere negli spazi aperti è stata Quintana Roo: «So che condividi con me la soddisfazione di aver raggiunto questo stadio e ci troviamo di fronte a un nuovo scenario che per molto tempo sembrava lontano», ha detto il governatore Carlos Joaquín González.

Ha spiegato che non sarà obbligatorio utilizzarlo quando si esercita in spazi aperti (come sulla spiaggia o in strada), ma non a bordo dei mezzi pubblici o in luoghi chiusi come uffici, supermercati, banche e in luoghi affollati, come tianguis e mercati.

Anche così, il Governatore ha chiarito che il decreto è temporaneo e la sua validità dipenderà dall'andamento e dal comportamento del COVID-19 nelle prossime settimane, con particolare attenzione al periodo pasquale.

Secondo l'ultimo rapporto del Ministero della Salute (SSA), nelle ultime 24 ore il Messico ha registrato 15 nuovi decessi e 671 infezioni da coronavirus, aumentando la cifra cumulativa a 5.635.500 casi positivi e 322.107 decessi.

Il 22 marzo Hugo López-Gatell, Sottosegretario alla Salute, ha riferito che il Messico ha già avuto «sette settimane consecutive di riduzione dell'epidemia» e ha affermato che «è già una tendenza molto sostenuta» e raggiungerà sicuramente «livelli minimi di questa epidemia», dopo la quarta ondata di contagi.

