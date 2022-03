COVID-19 in Messico: le donne hanno avuto maggiori impatti economici e lavorativi rispetto agli uomini

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

In Messico, l'impatto della pandemia di COVID-19 non è stato lo stesso su donne e uomini.

Per rendere visibili queste differenze, l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (Inegi) ha condotto uno studio in prospettiva di genere dei suoi vari programmi di informazione, evidenziando come la pandemia abbia colpito donne e uomini in 5 aree specifiche: occupazione e occupazione, reddito e le spese, il lavoro non retribuito e l'istruzione, la salute, così come la sicurezza e la violenza.

Inegi ha evidenziato che la pandemia ha portato a una diminuzione delle attività economiche, causando, sia nelle donne che negli uomini, una diminuzione del mercato del lavoro, una perdita di posti di lavoro e un calo del reddito economico.

Foto: EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/ Archivio

Tuttavia, la ripresa è avvenuta in modo differenziato, che potrebbe essere dovuto a vari fattori; ad esempio, la sospensione delle attività ha avuto un impatto sui settori in cui le donne sono più coinvolte e la cui riapertura è stata più lenta, come il settore dei servizi.

Il National Institute of Statistics and Geography ha spiegato che la partecipazione delle donne di età pari o superiore a 15 anni al mercato del lavoro è stata influenzata dalla sospensione delle attività non essenziali.

«Sebbene, da prima della pandemia, ci fosse già una marcata differenza nella partecipazione di donne e uomini, come conseguenza immediata di questa contingenza sanitaria, c'è stato un aumento di 2,7 milioni di donne nella popolazione non economicamente attiva (PNEA), cioè chi non ha svolto attività economiche e non ha cercato lavoro, di cui 2,4 milioni provenivano dalla popolazione economicamente attiva (EAP), che erano o occupati o disoccupati (in cerca di lavoro)», ha detto.

Ha specificato che, sebbene le donne all'interno del PNEA siano diminuite con la graduale apertura dell'economia, il livello prima dell'emergenza sanitaria non si è ancora ripreso.

Ha evidenziato che nel quarto trimestre del 2021 (ottobre-dicembre), il numero di donne nella popolazione non economicamente attiva era di 28.738.387 persone. Mentre quelle all'interno della popolazione economicamente attiva erano 23 milioni 206mila 103 donne; cioè, ci sono più donne che non hanno un lavoro di quelle che lo fanno.

Foto: EFE/Rodrigo Sura/Archivio

Per quanto riguarda gli stati del paese in cui la maggior parte dei posti di lavoro è stata persa per le donne all'inizio della pandemia sono: Tabasco, Baja California Sur, Sonora e Città del Messico.

Lo studio evidenzia che la riduzione delle attività economiche, a causa della crisi causata dalla pandemia di COVID-19, ha colpito principalmente i lavoratori informali, poiché perdono quasi immediatamente i mezzi di sussistenza e escono dal mercato del lavoro.

Prima della pandemia, nel primo trimestre del 2020, il tasso di informalità del lavoro 1 (TIL 1) per le donne era del 56,7%, al contrario, gli uomini si attestavano al 55,3%. Entro la fine del secondo trimestre del 2020, TIL ha mostrato una diminuzione di 7,1 punti percentuali, rappresentando 3,5 milioni di donne.

La graduale riapertura delle attività ha consentito il recupero dei posti di lavoro persi. Tuttavia, il tasso di disoccupazione femminile continua ad essere a un livello superiore a quello osservato prima dell'emergenza sanitaria causata dal virus SARS CoV-2.

Nel quarto trimestre del 2021, 4 donne economicamente attive su 100 erano disoccupate, il che significa quasi 108mila donne in più in questa condizione rispetto ai livelli pre-pandemici.

Per quanto riguarda l'impatto sul reddito da lavoro delle donne occupate, Inegi ha sottolineato che le misure di blocco hanno rappresentato un duro colpo per l'economia delle famiglie in Messico. In particolare, il reddito delle donne è stato influenzato nei mesi da aprile a luglio 2020 a causa della riduzione delle attività economiche.

Prima della pandemia, nel primo trimestre del 2020, il tasso di informalità del lavoro 1 (TIL 1) per le donne era del 56,7%, al contrario, gli uomini si attestavano al 55,3%. (Grafico: Inegi)

Inegi ha sottolineato che nell'aprile 2020, cinque donne occupate su 10 hanno diminuito il loro reddito da lavoro; mentre a luglio 2020, 4 donne su 10 hanno continuato a diminuire il proprio reddito.

Nel primo trimestre del 2020, sia le donne che gli uomini hanno aumentato il loro reddito rispetto al 2018. Tuttavia, il calo dell'attività economica derivante dalla pandemia ha causato un calo del loro reddito medio mensile per il 2020.

Nel 2020, le donne avevano un reddito medio inferiore rispetto agli uomini di 2.500 pesos al mese. Per il primo trimestre del 2020, il reddito mensile delle donne è stato, in media, di 5.021 pesos. Alla fine dello stesso anno, la media mensile era già di 4.883 pesos.

Al contrario, gli uomini avevano un reddito medio mensile di 8.317 pesos nel primo trimestre del 2020, mentre alla fine dell'anno il loro reddito medio mensile era di 7.432 pesos.

Inegi ha sottolineato che durante il 2020 e rispetto al 2018, il reddito monetario mensile delle donne è diminuito per le persone con un livello di scuola superiore e superiore. Ad esempio, una donna con una laurea post-laurea completa o incompleta ha conseguito nel 2018, in media, 22.289 pesos al mese, ma entro il 2020 il suo reddito medio mensile è sceso a 18.924 pesos.

Al contrario, le donne che avevano un'istruzione secondaria completa o incompleta avevano un reddito medio mensile di 3.417 pesos nel 2018, ma entro il 2020 il loro reddito è aumentato leggermente a 3.587 pesos al mese.

Foto: CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIVIO

Il confinamento ha portato anche ad un aumento del lavoro svolto all'interno delle case, tradizionalmente da donne, mentre si è registrata una diminuzione delle attività che richiedono trasferimenti fuori casa.

Inegi ha evidenziato che nel 2020 il valore economico del lavoro non retribuito nelle famiglie era di 6,4 miliardi di pesos, pari al 27,6% del PIL del Paese. Di questo importo, le donne hanno contribuito con un valore economico 2,7 volte maggiore rispetto agli uomini per il lavoro domestico e le attività di assistenza domiciliare. Cioè, per ogni peso che gli uomini hanno contribuito nel 2020, le donne hanno contribuito 3.

Al contrario, nel 2019 il valore economico del lavoro non retribuito nelle famiglie era di 5,6 trilioni di pesos e rappresentava il 22,9% del PIL.

Tra il 2019 e il 2020, le attività che hanno mostrato il maggiore aumento sono state la cura e il supporto, fornendo cibo, pulizia e manutenzione della casa.

Confrontando il valore economico del lavoro svolto dalle donne tra il 2019 e il 2020, si può vedere che durante la pandemia sono aumentate di più le attività come: assistenza e sostegno, fornitura di cibo, pulizia e manutenzione degli alloggi.

Foto: CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIVIO

Nel caso della partecipazione degli uomini, anche queste attività sono aumentate, tuttavia, nonostante questo cambiamento, le attività domestiche e di assistenza continuano a ricadere principalmente sulle donne, ad esempio, per ogni peso che gli uomini hanno contribuito nel 2020 a fornire cibo, le donne hanno contribuito 5.

Nel corso del 2020 si è registrato un aumento delle ore settimanali medie lavorate nel lavoro domestico e di assistenza; nelle donne, l'attività che ha mostrato la maggiore crescita è stata quella di fornire aiuti ad altre famiglie, seguita dalla fornitura di cibo, nonché dalla pulizia e manutenzione degli alloggi.

Al contrario, c'è stata una diminuzione delle attività che richiedono il trasporto fuori casa come la spesa e l'amministrazione, il tempo dedicato al lavoro di volontariato e le attività di cura come portare un membro della famiglia a scuola, un appuntamento medico o altre attività.

Confrontando le ore che donne e uomini dedicano a determinate attività, possiamo vedere le disuguaglianze che continuano oggi e che non sono state risolte durante la pandemia, ad esempio: nel 2020 le donne hanno lavorato in media una settimana 13,9 ore (13,7 nel 2019) per fornire cibo e gli uomini 4,3 ore (4,2 ore nel 2019).

Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archivio

Nel 2020, il valore economico del lavoro non retribuito di donne sposate o unite era più del doppio di quello delle donne single e tre volte quello degli uomini sposati o uniti. Mentre nelle famiglie con bambini di età inferiore ai 6 anni, le donne svolgono 3 volte più lavoro non retribuito rispetto agli uomini; questa proporzione è stata mantenuta tra il 2019 e il 2020.

Anche il confinamento dovuto alla pandemia ha portato ad un aumento della violenza domestica.

Nel periodo da gennaio a settembre 2020, il 9,2% delle donne di età pari o superiore a 18 anni ha riferito di aver subito violenze nell'ambiente familiare. Tuttavia, nello stesso periodo del 2021, quando le misure di confinamento sono state allentate e le attività economiche sono state riaperte, questa percentuale è diminuita di 2 punti percentuali, al 7,2%.

Tra le donne di età pari o superiore a 18 anni che hanno subito violenze nell'ambiente familiare, i principali autori segnalati erano persone senza parentela, seguite dal marito/partner romantico e da un altro membro della famiglia.

Se desideri visualizzare lo studio completo, fai clic qui.

