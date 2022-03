«Con tutto e portato»: PAN ha denunciato AMLO all'INE per aver violato il divieto elettorale dopo l'inaugurazione dell'AIFA

Il National Action Party (PAN) ha presentato una denuncia al National Electoral Institute (INE) contro il presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), per la presunta violazione del divieto elettorale durante l'inaugurazione dell'aeroporto internazionale Felipe Angeles (AIFA).

Secondo Victor Hugo Sondón Saavedra, rappresentante PAN presso il Consiglio Generale del corpo elettorale, prima dell'inaugurazione dell'aeroporto, il presidente federale ha tenuto una conferenza stampa in cui ha diffuso propaganda governativa e promozione personalizzata impropria. «Con tutto e portato via, come è stato documentato dalla stampa, e nonostante la promessa del capo dell'esecutivo di non farlo», ha aggiunto.

Il presidente López Obrador, il funzionario arruolato, ha annunciato strade, trasferimenti, infrastrutture e la stessa costruzione dell'aeroporto, con cui ha alluso ai risultati della sua amministrazione, «violando la legge e la costituzione», ha aggiunto.

Il PAN ha ribadito che chiederà l'attuazione di misure precauzionali e di protezione preventiva all'organo elettorale (Foto: Presidenza9

Ha anche affermato che nella tradizionale conferenza mattutina l'amministratore delegato ha promosso illegalmente varie opere, principalmente a Oaxaca e Quintana Roo, che sono vicine ad essere realizzate o già in corso.

Per tutto quanto sopra, il panista ha ribadito che chiederà l'attuazione di misure precauzionali e protezione preventiva all'organo elettorale, perché il divieto agli enti governativi di svolgere propaganda governativa in tempi di chiusura elettorale rimane pienamente in vigore.

«Per tutto quanto sopra, e di fronte a tante prove di violazione della costituzione e della legge, è che ancora una volta ci lamentiamo contro il capo dell'Esecutivo che chiede misure precauzionali, oltre alla protezione preventiva. Ci auguriamo che l'INE risponda prontamente e favorevolmente alla nostra denuncia in modo che, da un lato, venga registrato che Acción Nacional continua a lottare per il rispetto della legge e che, dall'altro, si confermi che il presidente e il suo governo insistono ripetutamente e sistematicamente violando sia la costituzione che le leggi». condannato.

Il panista ha detto che nella tradizionale conferenza mattutina il presidente ha promosso illegalmente varie opere (Foto: Presidenza, AIFA/Sedena e Twitter/ @TrenMayaMX)

E quando ha guidato la riunione del gabinetto di sicurezza e la conferenza stampa mattutina all'aeroporto internazionale Felipe Ángeles, il presidente López Obrador ha affermato che il nuovo complesso aeroportuale è un bene di prim'ordine della nazione che potrebbe essere raggiunto dalla somma dei testamenti.

«È finito, si può arrivare all'aeroporto ovunque in città (...) e sarà consegnato al popolo del Messico perché è un'opera del popolo, costruita dai lavoratori e per il bene della nazione», ha detto.

Durante il suo discorso, l'Amministratore Delegato ha ricordato che il 24 aprile 2019 ha annunciato l'inizio della costruzione del lavoro di punta della sua amministrazione, e «il 21 marzo, il Governo della Quarta Trasformazione adempie al suo impegno per iniziare le operazioni».

AMLO ha evidenziato che un programma completo di sviluppo urbano è stato promosso nei comuni che circondano il complesso aeroportuale (Foto: Presidenza)

Ha anche sottolineato che un programma completo di sviluppo urbano è in fase di promozione nei comuni che circondano il complesso aeroportuale.

«Stiamo investendo. (...) Non stiamo costruendo un aeroporto come se stessimo facendo un'isola, dove tutto è moderno, ma intorno alle persone mancano anche quelli più essenziali, non è così. I comuni circostanti sono assistiti», ha sottolineato.

