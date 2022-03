Come scoprire se sei registrato all'IMSS e come elaborare il tuo numero di previdenza sociale

Se hai cambiato lavoro di recente e non sai se sei registrato presso il Mexican Social Security Institute (IMSS) nel nuovo posto in cui lavori, puoi fare una consulenza rapida e semplice online. È importante tenere presente che uno dei diritti del lavoro più importanti è la sicurezza sociale, quindi è essenziale verificare che rimangano validi e in ordine.

Inoltre, questa prestazione è molto importante perché oltre a darti sostegno sociale, ti consente anche di versare contributi per la tua pensione. In questo modo, per scoprire se il tuo nuovo capo ti ha registrato all'IMSS, puoi richiedere la tua prova di validità dei diritti online e per farlo devi avere a portata di mano il tuo numero di previdenza sociale (NSS), indirizzo email e chiave unica del registro della popolazione (CURP).

Successivamente, dovrai inserire il seguente link e inserire i dati sopra menzionati: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/vigencia. Dovrai anche acquisire il codice CAPTCHA che appare sullo schermo e fare clic sul pulsante «Continua».

La procedura può essere eseguita anche di persona presso una delle unità di medicina di famiglia (Foto: AFP)

Oltre a verificare se i tuoi diritti sono ancora validi, puoi anche controllare i dettagli del tuo ultimo datore di lavoro e in quale clinica hai il diritto di andare. Se preferisci eseguire la procedura di persona, puoi farlo visitando una delle Unità di Medicina di Famiglia (UMF) dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

- UMF con turno mattutino: dalle 8:00 alle 14:00

-UMF con turno pomeridiano: dalle 8:00 alle 19:30

Se non hai il tuo numero di previdenza sociale a portata di mano, puoi adottare le seguenti misure per individuarlo:

1. Inserisci CURP ed e-mail al seguente indirizzo: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS

2. Vai alla tua casella di posta elettronica e controlla se hai ricevuto un link di conferma nella tua e-mail.

3. Una volta ricevuta l'email, clicca sul link che contiene la didascalia «Request for Assignment or NSS Localization» e ti porterà automaticamente al sito ufficiale IMSS, dove apparirà il tuo NSS.

In caso di chiarimenti o dubbi, IMSS ha messo a disposizione degli utenti il numero di telefono 800 623 23 23, con opzione 1. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 14:00.

La previdenza sociale è uno dei diritti del lavoro più importanti per ogni lavoratore, quindi è importante rettificare se è ancora in vigore (Foto: EFE/José Pazos)

Inoltre, l'Istituto ha abilitato IMSS Digital, uno strumento con cui è possibile consultare ed eseguire una serie di procedure come: assicurare un familiare o licenziare di più un membro della famiglia.

L'applicazione mobile dovrà essere scaricata su qualsiasi dispositivo intelligente e tramite piattaforme come il Play Store o l'App Store. È accessibile a chiunque, poiché il download è gratuito e facile da usare.

Attraverso l'app, gli utenti potranno consultare, ad esempio, un numero di previdenza sociale (NSS), validità, registrazione o cambiamenti clinici, per i quali il legittimo titolare deve fare clic sulla sezione procedure.

Chi non desidera l'app sul proprio cellulare dovrà accedere al sito Web: www.imss.gob.mx/imssdigital. Tuttavia, in questo spazio sarà obbligatorio avere un'e-mail, avere il CURP e la e.signature, ovvero la firma elettronica avanzata (FIEL), per il completamento delle procedure.

