Cinema e guerra nel tempo a Odessa

Odessa era un importante porto marittimo per i greci e serviva come distaccamento militare dell'Impero turco. Dalla sua incorporazione nell'impero russo alla fine del XVIII secolo, era piena di popolazione europea - italiani, greci, francesi, spagnoli, cosacchi ucraini e russi - e divenne anche una delle comunità ebraiche più prospere.

Nel suo sviluppo urbano pianificato a scacchiera, secondo la rosa dei venti, un ingegnere di origine olandese, Franz de Volan ha svolto un ruolo molto importante. Stava seguendo le istruzioni di un soldato italo-spagnolo al servizio della Marina russa, José de Ribas, che è considerato il fondatore della città.

Un altro dei suoi primi governatori, in questo caso francese, fu il duca di Richelieu, un lontano parente del famoso cardinale, che dopo aver governato Odessa sarebbe stato primo ministro in Francia della restaurazione borbonica dopo l'esilio definitivo di Napoleone. Richelieu era anche uno di questi avventurieri al servizio di Sua Altezza Imperiale, la Zarina di tutta la Russia. Vestito con una veste romana secondo la moda neoclassica, figura all'inizio della spettacolare scalinata Potemkin.

Statua di José de Ribas a Odessa con piani e strumenti di un costruttore. Yuri Postolovskiy/Wikimedia Commons, CC BY-SA

Odessa subì i combattimenti della prima guerra mondiale e fu brevemente rilevata dalla giovane Repubblica popolare ucraina. I sovietici presero il controllo di Odessa nel 1920, ma non poterono impedire che, come avvenne nell'America di Al Capone, che le mafie ebree continuassero a controllare la città.

In Tales of Odessa, Isaak Bábel, uno dei più interessanti scrittori ebrei sovietici nati a Odessa, ritrae molto bene questa atmosfera degli anni venti felici e rischiosi di questa Chicago del Mar Nero. Il film Benya Krick (1926) è ispirato a uno dei suoi racconti. Bábel era un amico di Eisenstein, e avrebbe potuto influenzare molto il fatto che i più famosi registi della propaganda sovietica scelsero la città per ambientare alcuni film importanti come L'uomo con la macchina da presa (Dziga Vértov) o diversi dello stesso Eisenstein, che fecero di Odessa la mecca del Soviet cinema.

Odessa, città del cinema

In occasione delle riprese di un documentario sul suo fondatore José de Ribas, ho trascorso diversi mesi nella città ucraina.

Ho anche potuto partecipare al più importante festival cinematografico in Ucraina, che ha cercato di attirare l'attenzione di produttori e investitori per ripristinare gli studi cinematografici e ricordare al mondo l'importanza di questa città nella storia del cinema.

Perché è stato qui, in questa città cosmopolita, che l'inventore Iosif Tymchenko ha creato il primo dispositivo per la visualizzazione di immagini in movimento, due anni prima dei fratelli Lumiere.

Iosif Tymchenko. Wikimedia Commons

Il primo studio cinematografico dell'Impero russo fu costruito a Odessa all'inizio del XX secolo e negli anni '30 era considerato «Hollywood ucraina». Infatti, molti dei fondatori dei grandi studi americani di Hollywood erano ebrei di Odessa.

In diverse aree urbane di Odessa sono stati girati anche alcuni dei più famosi film muti del cinema sovietico; ed è stato nei suoi studi cinematografici, i più grandi dell'intera Unione Sovietica, che il grande regista Aleksandr Dovzhenko ha iniziato la sua carriera.

Ma il film che portò Odessa alla fama mondiale fu senza dubbio la corazzata Potemkin (1925) di Eisenstein, con la famosa scena delle scale.

La scala Odessa

La corazzata Potemkin si ispira a un evento avvenuto venti anni prima della sparatoria, l'ammutinamento dei marinai di quella corazzata russa nel 1905. Ma la repressione degli ammutinati non è avvenuta sulle scale ma nel porto.

Non ci interessa tanto la storia dell'ammutinamento quanto il fatto che il cinema abbia trasformato questo spazio di transizione, in continua evoluzione come la stessa città di Odessa, in un luogo emblematico.

La cosiddetta «scala Potemkin» era stata precedentemente conosciuta come Richelieu, del Boulevard o semplicemente «la grande scala», e copriva il pendio fino al porto con più di cento enormi gradini di arenaria.

L'assemblea dinamica che Eisenstein ha fatto lì è memorabile, con l'esercito dello zar che scende in un blocco compatto e spara a discrezione a una massa di civili che fuggono caoticamente e rotolano giù per i gradini. Le uniformi bianche dei cosacchi si stagliano sui toni scuri delle loro vittime, tra cui la nostra attenzione è la madre che, quando muore, lascia rotolare il passeggino del suo bambino in discesa, che dopo diversi salti si precipita nel caos.

Questa scena è stata poi onorata nel cinema fino all'esaurimento (Gli intoccabili, Il padrino o La Caja de Música sono solo alcuni esempi).

In alcune delle cornici di The Battleship Potemkin puoi vedere alla fine della scala una piccola chiesa bizantina, che fu poi distrutta dai sovietici, e fu sostituita da un edificio anonimo che, nel 2009, fungeva da grande area o luogo commerciale.

Odessa al bivio

Ho pensato allora, e così l'ho scritto, che i cambiamenti a Odessa sono così rapidi (e così manifestamente rappresentativi dei cambiamenti in Europa) che forse, col tempo, la scala avrebbe smesso di chiamarsi Potemkin e ribattezzata «del Autocenter», a causa della febbre consumistica che si era scatenata in quella città, sempre più turistica e orgogliosa del suo benessere.

A pochi metri sopra la scala, nell'ormai chiamata Piazza Caterina, una scultura di questa zarina, «la Grande», ha sostituito dal 2007 il monumento agli eroi di Potemkin, che è stato trasferito al porto.

La statua di Caterina, che ha integrato Odessa nell'impero russo, non ha infastidito i democratici ucraini, per lo più di lingua russa. Ciò non significa che siano sostenitori della Russia, ma cittadini ucraini orgogliosi della loro storia e anche di appartenere a una democrazia che si avvicina o si avvicina all'Europa.

La scala Potemkin, tra il 1890 e il 1905. Biblioteca del Congresso/Wikimedia Commons

Quando abbiamo presentato il documentario di José de Ribas a Odessa nel 2012, il governo nazionalista ucraino aveva perso le elezioni a favore del Partito delle Regioni Yanokovich, e ricordare la storia cosmopolita e russa della città era molto ben visto in città.

Un alto funzionario della città mi ha detto con un certo cinismo che le ultime elezioni erano state seguite da telecamere russe non funzionanti. Cioè, ha presunto un'elezione truccata. È stato più tardi che ho scritto che forse una statua di Putin potrebbe finire per sostituire la zarina. Non potevo immaginare che un'ironia comica potesse essere così tragica oggi.

Oggi la famosa scalinata sembra riconvocare in essa episodi sanguinosi come quelli di Eisenstein, ma questa volta con una vera e propria base storica. Ci auguriamo di poter continuare a godere di un luogo così simbolico, la cui storia cinematografica è anche la storia dell'Europa recente, così come la storia di un paese a un crocevia culturale, ora al centro dell'attenzione mondiale.

*Jorge Latorre Izquierdo è professore di storia dell'arte (cultura visiva, film, fotografia) presso l'Università Rey Juan Carlos.

Pubblicato originariamente su The Conversation.

