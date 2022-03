Ci sono più casi con la sottovariante BA.2 di Ómicron in Argentina e il tasso di vaccinazione è diminuito

Personas esperan en fila para ser testeados por la enfermedad de coronavirus (COVID-19) en medio de un fuerte crecimiento de casos, fuera del Hospital Pirovano, en Buenos Aires, Argentina 4 enero, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian

Dalla seconda metà di febbraio, Ómicron è stata l'unica variante del coronavirus che circola in Argentina. Non ci sono più persone con COVID-19 con varianti Delta, Gamma, Alpha e Lambda. È tutto Omicron. La maggior parte ha acquisito la sublineage BA.1. Ma il nuovo rapporto di sorveglianza genomica dell'Istituto ANLIS/Malbrán ha riferito che stanno già rilevando più casi di pazienti con infezione da BA.2, la sublineage che sta causando un picco nei casi di COVID-19 in Europa.

I ricercatori di Malbrán hanno analizzato 23989 campioni per l'identificazione delle varianti del coronavirus dal gennaio dello scorso anno. Sono studiati mediante sequenziamento genomico e screening RT-PCR. A marzo sono stati rilevati 27 casi della variante Ómicron BA.2. Nove dei 27 erano persone con una storia di viaggi internazionali e 18 casi sono sotto inchiesta.

I casi con una storia di viaggi internazionali provengono da Brasile, Uruguay, Repubblica Dominicana, Svizzera e Spagna. Le province di residenza dei casi sono la città di Buenos Aires (8 casi) e la provincia di Buenos Aires (1 caso). Diciotto casi sono sotto inchiesta: 12 dei 18 vivono nella città di Buenos Aires, 5 nella provincia di Buenos Aires e 1 a Santa Fe.

Il sublinaggio BA.2 della variante Ómicron è il 30% più trasmissibile rispetto all'altro prevalente in Argentina. (Getty Images)

Da studi condotti in Danimarca, è noto che la sublineage BA.2 è più trasmissibile rispetto a BA.1. È il 30% più trasmissibile rispetto all'altra sottolinea. Nel Regno Unito, la UK Health Security Agency stima che la sottovariante BA.2 stia crescendo dell'80% più velocemente della BA.

La stagione autunnale è arrivata. Il lento progresso del sublinaggio BA.2 in Argentina apre la possibilità che i casi di COVID-19 aumentino nuovamente. La curva era in calo dalla seconda metà di gennaio a livello nazionale. Sulla base dell'onere dei casi nel sistema nazionale del Ministero della Salute, i casi confermati sono diminuiti del 29% negli ultimi 14 giorni a livello nazionale.

Tuttavia, i dati potrebbero essere distorti perché recentemente si sono verificati casi di COVID-19 dei mesi precedenti. «Se consideriamo i casi di COVID-19 entro la data di insorgenza dei sintomi, nella città di Buenos Aires non stanno scendendo: 80 casi in media ogni 100.000 abitanti. Nella provincia di Buenos Aires, sono saliti qualche giorno, ma sarebbero scesi «, ha detto a Infobae Jorge Aliaga, dottore in fisica e analista dei dati pandemici presso l'Università Nazionale di Hurlingham.

Le occupazioni dei letti in terapia intensiva hanno continuato a diminuire dalla fine di gennaio e durante marzo. Ma durante l'ultima settimana c'è stato un aumento del 10% dei ricoveri giornalieri se si è tenuto conto delle medie settimanali. Dal 9 marzo, i decessi in base alla data di caricamento dei dati sono conteggiati a meno di 60 come media settimanale.

Le applicazioni settimanali della dose hanno iniziato ad essere a un livello simile nel marzo 2022 a quello riscontrato nell'aprile dello scorso anno, quando l'onda è stata prodotta dalla variante Gamma/EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Nel frattempo, il ritmo della vaccinazione contro il COVID-19 continua a crollare. Le dosi sono disponibili nei vaccinatori a livello nazionale per completare il programma primario, per ricevere la terza dose di richiamo e per la quarta dose solo nel caso di persone che avevano ricevuto Sinopharm e coloro che erano stati immunocompromessi. Le applicazioni settimanali della dose sono diventate nel marzo 2022 a un livello simile a quello riscontrato nell'aprile dello scorso anno, quando si è verificata l'onda causata dalla variante Gamma. Dall'ultima settimana di febbraio sono state applicate solo 559.889 dosi di vaccini. La settimana successiva, è aumentato a 714.225 e la scorsa settimana sono state applicate 640.513 dosi.

Il piano di vaccinazione COVID-19 in Argentina è iniziato il 29 dicembre 2020. A quel tempo, si prevedeva di vaccinare solo 24 milioni di persone che erano nei gruppi a più alto rischio di complicanze e personale essenziale. Ma da giugno è stato esteso agli adulti senza fattori di rischio. Ad agosto è stato aggiunto agli adolescenti e da ottobre a ragazze e ragazzi dai 3 agli 11 anni.

Nel contesto dell'ondata di Ómicron, dalla seconda metà di dicembre l'applicazione delle dosi di vaccino è cresciuta del 126% in due settimane. Ma l'inversione dell'ondata da gennaio, il rinvio delle domande per aver avuto COVID-19 e la percezione di un basso rischio, tra gli altri fattori, hanno portato a una ridotta aderenza alla vaccinazione. Il 77% delle applicazioni sono dosi aggiuntive o di richiamo.

Dall'Associazione argentina di medicina respiratoria, l'infettiologo Alejandro Chirinos ha commentato che «l'effervescenza della pandemia e quindi la riduzione dei casi di COVID-19 hanno fatto sì che ora ci siano persone che si sono rilassate e non sono ancora andate a farsi vaccinare. Ma stiamo sottolineando che completeranno il programma primario o riceveranno le dosi aggiuntive o di richiamo corrispondenti a ciascuna».

«Il virus dell'influenza sta circolando e alcuni credono che la pandemia di coronavirus sia finita. Tuttavia, non è vero», ha avvertito la dott.ssa Angela Gentile (Foto: Franco Fafasuli)

Per la dott.ssa Angela Gentile della Società argentina di pediatria e della Commissione nazionale per la sicurezza dei vaccini, «l'efficacia di tutte e tre le dosi è alta contro Ómicron. Ma ora ci sono alcune barriere che hanno rallentato il ritmo della vaccinazione anche se sono disponibili dosi. Il virus dell'influenza sta circolando e alcuni credono che la pandemia di coronavirus sia finita. Tuttavia, non è vero: il coronavirus continua a circolare in Argentina. La vaccinazione deve essere fornita in luoghi come parchi e altri spazi in cui si trovano le persone».

L'infettiologa Leda Guzzi, della Società argentina di malattie infettive, ha ritenuto che «la percezione del rischio di COVID-19 fosse persa. Ma la dose aggiuntiva o di richiamo come terza dose è la chiave per prevenire il ricovero in ospedale e la morte di fronte alle diverse sublineage di Ómicron». Per Andrea Uboldi, della Commissione nazionale per l'immunizzazione, ad aprile potrebbe aumentare nuovamente l'applicazione dei vaccini perché le persone che hanno avuto COVID-19 a gennaio hanno dovuto ritardare la dose di richiamo.

La possibilità di applicare una quarta dose di vaccini alla popolazione generale è anche oggetto di dibattito in tutto il mondo. Gli Stati Uniti, il Cile, la Danimarca, la Germania, la Svezia e il Regno Unito hanno limitato le seconde dosi di richiamo alle persone immunosoppresse. Ma questa settimana, il Regno Unito ha ampliato le domande ai residenti nelle case di cura, agli over 75 e a quelli immunosoppressi di età superiore ai 12 anni. Questa misura è stata presa dopo il picco di casi in quel paese, con un livello record di infezioni nelle persone di età superiore ai 70 anni. In Corea del Sud, una quarta dose è raccomandata per i residenti e i lavoratori nelle case di cura e nelle case di cura, nonché per gli immunosoppressi, a seguito dell'aumento delle infezioni tra le persone anziane.

In Israele, la quarta dose viene applicata alle popolazioni più vulnerabili/ARCHIVIO

Israele è stato il primo paese a somministrare una quarta dose in modo più ampio. Ha iniziato a distribuire la terza dose a luglio e da gennaio, chiunque sia un operatore sanitario, sia immunocompromesso o abbia più di 60 anni può ricevere una quarta dose.

In Argentina, la decisione di somministrare una quarta dose alla popolazione generale non è stata ancora presa. Secondo il Ministro della Salute della Nazione, Carla Vizzotti, in un incontro con la Rete argentina di giornalismo scientifico, verrà effettuata una valutazione con la Commissione nazionale per l'immunizzazione che terrà conto della situazione epidemiologica e dei diversi gruppi della popolazione. «Non è matematica», ha detto. Ha chiarito che la situazione in Argentina è diversa da quella del Cile e dell'Uruguay perché quei paesi hanno applicato il vaccino Sinovac, che ha fornito meno protezione, e quindi sono state applicate dosi di richiamo per aumentare la protezione contro il ricovero in ospedale e la morte.

Per quanto riguarda la quarta dose, il dottor Guzzi ha dichiarato oggi a Infobae che «non ci sono ancora prove scientifiche conclusive sul beneficio di applicarla alla popolazione generale. Ciò che è noto è che le tre dosi servono a raggiungere la protezione. La quarta dose genera un leggero aumento degli anticorpi. Ma non è significativo indicarlo nella popolazione generale. Probabilmente sono necessarie ulteriori prove. La disponibilità di nuovi vaccini per diverse varianti del coronavirus potrebbe essere uno scenario ideale. Ma se ciò non accade, forse è necessario applicare un richiamo quando gli anticorpi cadono. Tieni presente che tutto è dinamico e tutto può cambiare».

