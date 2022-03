Chiclayo: il ragazzo viene brutalmente picchiato per strada dallo zio e i vicini non fanno nulla per difenderlo

Un bambino di età inferiore ai cinque anni ha ricevuto un assalto selvaggio da parte di suo zio Maximo. L'incidente avvenuto in una strada del Caserío La Cría de Patapó a Chiclayo è stato registrato in video, che ha generato una serie di commenti negativi sui social network.

Prima l'uomo robusto schiaffeggia il più giovane. E non contento di questo, lo prende in braccio e lo colpisce di nuovo alle spalle. Il ragazzo corre in modo che non lo raggiunga e il soggetto ritorna dai suoi amici, dove presumibilmente sta bevendo alcolici. È sorprendente che i vicini non chiedano mai all'aggressore le sue azioni.

Quello che ho avuto modo di vedere è che lo ha schiaffeggiato. Non sono riuscito a vedere cosa le ha lanciato in faccia», ha detto uno dei vicini.

I rappresentanti dell'ufficio del Mediatore sono arrivati alla stazione di polizia del distretto di Patapó e hanno affermato che l'autore ha precedenti penali. Mariela Carrillo, Commissaria dell'Ufficio del Mediatore, ha dichiarato ad América TV di essere stata in grado di confermare che «il procedimento è in corso, così come la comunicazione con la Procura e la Corte». L'entità ha chiesto che il verbale del caso fosse inviato al tribunale della famiglia di Lambayeque.

I vicini hanno sottolineato che il fatto è interamente responsabilità dei genitori. «Il bambino è con la faccia rossa dello schiaffo. Dato che siamo vicini, guardiamo e non possiamo entrare perché sua madre è lì», ha detto uno dei testimoni.

Si è appreso che la madre del bambino è a Lima e colui che ha presentato la denuncia è il padre, che ha indicato che l'aggressore è suo cugino di primo grado.

MIMP È PRONUNCIATO

Il Ministero delle donne e delle popolazioni vulnerabili ha reso conto del fatto. In una dichiarazione sui social network, hanno condannato i gravi atti di violenza contro un bambino di cinque anni a Chiclayo. «Il nostro team presso l'Unità di protezione speciale (UPE) ti ha fornito assistenza e protezione in un ambiente sicuro. Garantiremo il pieno esercizio dei loro diritti», sostengono.

Hanno anche chiesto di non essere indifferenti alla violenza. La protezione dei bambini e degli adolescenti deve essere garantita da tutti, in particolare dal loro ambiente familiare.

«Se sai che un minore è vittima di violenza o il suo benessere è in pericolo, segnalalo immediatamente al numero verde 1810 o alla linea 100, disponibile 24 ore al giorno tutti i giorni», dicono.

CASI DI AGGRESSIONE

Un totale di 2.094 casi di violenza contro bambini e adolescenti, così come altre forme di aggressione fisica, verbale e psicologica, sono stati affrontati dal team multidisciplinare del Modulo di abuso di bambini e adolescenti in salute (Mamis) dell'ospedale Cayetano Heredia, ha riferito il Ministero della Salute ( Minsa).

La direttrice dell'istituto sanitario, Aida Palacios Ramírez, ha affermato che è stato possibile garantire il benessere dei minori vittime di abusi attraverso il supporto emotivo e psicologico.

Palacios ha spiegato che le aggressioni più comuni affrontate nel programma sono violenza sessuale, psicologica, personale (tentativo di suicidio), violenza familiare e abuso negligente (negligenza).

C'è un'alta percentuale di violenza contro i bambini di età compresa tra 0 e 11 anni, seguita dalla violenza contro le donne nelle sue diverse forme.

