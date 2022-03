Battaglia di risoluzioni umanitarie all'ONU tra Russia e paesi occidentali

Nazioni Unite, 23 Mar L"Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dato il via oggi a una sessione straordinaria per discutere e votare una «risoluzione umanitaria» alla guerra in Ucraina, un testo che la Russia ha definito «anti-russo» e l"ha spinta a presentarne una alternativa al Consiglio di sicurezza mercoledì. La rifirrafe diplomatica va avanti da una settimana, dopo che Francia e Messico hanno annunciato una risoluzione sulle questioni umanitarie nel Consiglio di sicurezza e la Russia ha cercato di contrastarla presentando la propria, davanti alla quale i primi due paesi hanno trasferito la loro risoluzione all'Assemblea. La risoluzione della Russia non afferma che la catastrofe umanitaria in Ucraina sia stata causata dall'invasione dell'esercito russo, né definisce chiaramente l'aggressore e la persona attaccata, come hanno denunciato i paesi occidentali. Il rappresentante dell'Ucraina, Sergiy Kyslytsya, ha detto oggi all'Assemblea che l'ONU non dovrebbe essere un gruppo di «nazioni spettatori che offuscano le responsabilità, banalizzano l'omicidio e rendono anonimo l'assassino». «Non cadiamo vittime della sindrome di Stoccolma», ha detto, «mentre sorseggiamo un caffè con un serial killer (nei saloni Onu), vero?». , ha detto l'ucraino, chiedendo così la responsabilità dei Paesi di sostenere una risoluzione che è sponsorizzata da «decine di Paesi», ha detto. Dopo l'intervento dell'ambasciatore ucraino Vasili Nebenzia, che ha iscritto la risoluzione franco-messicana come «un'azione politicizzata e anti-russa, all'interno di un contesto apparentemente umanitario», ma ha avvertito che questa risoluzione «complicherà la ricerca di una soluzione in Ucraina, poiché rafforzerà posizioni che non lo sono realistici (dal governo di Kiev) né rispondono ai bisogni». Nebenzia ha ribadito che il suo Paese presenterà una propria risoluzione in Consiglio di Sicurezza questo pomeriggio, ma ha anche elogiato l'iniziativa del Sudafrica, che nella stessa Assemblea Generale presenterà un'altra risoluzione chiamata anche «umanitaria» il cui testo attenuerà le critiche alla Russia, quindi tanto che Nebenzia ha definito l'iniziativa sudafricana «molto vicina» a quella russa. La simultaneità pratica di tre risoluzioni, che incide direttamente sulla credibilità dell'ONU, ha evidenziato ancora una volta non solo le differenze nella narrazione della guerra, ma anche nel rapporto delle forze sulla scena internazionale. Paesi come il Brasile o la Thailandia, che hanno preso la parola oggi in Assemblea, hanno cercato di essere equidistanti e, pur condannando i crimini commessi nella guerra, la missione brasiliana ha criticato l'imposizione di sanzioni alla Russia, mentre la missione thailandese ha avvertito della «politicizzazione» che sta inquinando il lavoro delle Nazioni Unite. In ogni caso, nessuna delle tre risoluzioni ha alcuna intenzione di tradursi in un'azione concreta: quella del Consiglio, perché non ha un sostegno sufficiente ed è respinta da diversi paesi con potere di veto, e quelle dell'Assemblea, perché è un organo senza potere esecutivo, meramente dichiarativo.